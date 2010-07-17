-KONTÖR ÇETELERİ CAN YAKIYOR ADANA (A.A) - 17.05.2010 - Yurt genelinde büyük bir sorun haline gelen ve son olarak mayıs ayında 48 ilde gerçekleştirilen operasyonla büyük darbe vurulan kontör dolandırıcıları, bir süre ara verdikten sonra yeni olaylara imza atmaya başladı. Dolandırıcıların son günlerdeki gözde yöntemi ise bankaların kartsız para alışverişi sağlayan uygulaması oldu. Yurt genelinde çok sayıda kişinin mağdur olmasına neden olan ve milyonlarca liralık zarara uğratan kontör dolandırıcılarına, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde mayıs ayında 48 ilde düzenlenen operasyonla büyük bir darbe vuruldu. Çeşitli kentlerden 123 kişinin gözaltına alındığı operasyonun ardından birkaç hafta Asayiş Şube Müdürlüklerine telefon dolandırıcılığı ile ilgili şikayetler gelmezken, son günlerde bu olayda yeniden artışlar yaşanmaya başlandı. Adana'da da son bir haftada 2'si profesör, 4 kişi, ''Ergenekon'' ve terör örgütü adlarını kullanılarak hem telefon görüşme ücreti hem de kartsız işlemlerle nakit para dolandırıldı. -''BİRBİRİNİZDEN HABERİNİZ YOK''- Türk Telekom İl Müdürlüğünde görevli D.Y. de dolandırıcılar tarafından cep telefonundan aranarak, kandırılanlar arasında yer alıyor. Kendisini Ankara Emniyet Müdürlüğünde görevli başkomiser olarak tanıtan zanlının, ''Başsavcımız da yanımızda. PKK kimlik bilgilerinizi kullanarak Irak'ın kuzeyinde uyuşturucu alışverişi yapmış. Ömrün hapislerde çürüyecek. Bu olayın gerçeğini ortaya çıkarmamız için bize yardımcı olmalısın'' dediği D.Y, en yakın ATM'den kartsız para gönderme işlemi yaptı ve ayrıca kendisine verilen 19 ayrı telefon numarasına GSM bayisinden 180'er lira ödemede bulundu. Telefonlara görüşme ücretini yüklemek için gittiği GSM bayisi tarafından dolandırılma ihtimali konusunda uyarılan D.Y, açık tuttuğu telefondaki zanlının da yönlendirmesiyle ''Bir arkadaşımın şirket telefonlarına yüklüyorum. Herhangi bir sorun yok'' diyerek işlemlerini devam ettirdi. Yüklemeden sonra tekrar arayacaklarını söyleyerek telefonu kapatan zanlılar, ertesi gün yeniden görüştüklerinde D.Y'ye yeni talimatlar verdi. D.Y, olayı Adana Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser komşusuna anlattı. Dolandırıldığını söyleyen komisere inanmayan D.Y, ''Sizin birbirinizden haberiniz yok. Resmen PKK beni kullanmaya çalışmış'' diyerek komşusunu da tersledi. Daha sonra kredi kartlarından da 14 bin 400 lira çeken D.Y, 80 ayrı telefon numarasına 180'er lira yükledi. D.Y, ertesi gün komşusunun ısrarı üzerine dolandırıldığını anlayarak şikayet başvurusunda bulundu. -KOCASI İHBAR YAPINCA- Bir bankada çalışan, yeni evli S.İ. ile görüşen dolandırıcı ise Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele biriminden aradığını belirterek, ''Banka kartlarınız terör örgütü tarafından kullanılıyor. Buna bağlı olarak internet bankacılığında da son aylarda sorun yaşamışsınızdır. Bununla ilgili arıyoruz'' dedi. Kendilerine nasıl inanabileceğini soran S.İ, zanlıların verdiği sabit telefon numarasını aradığında, ''Buyurun, Mamak Emniyet Müdürlüğü'' diyerek telefonu açan kişiden görevli komiseri bağlamasını istedi. S.İ'yi komiser olduğuna kendini ikna eden zanlı, ayrıca ''size yazmasın, biz sizi arayalım'' diyerek telefonu kapattırıp yeniden irtibata geçti. S.İ, banka hesaplarından çektiği 10 bin 100 TL'yi kartsız işlemle 4 ayrı kişiye yollarken, 21 ayrı telefon numarasına ise toplam 3 bin 780 TL'lik görüşme ücreti gönderdi. Bu arada, evden telefonda bir komiserle konuştuğunu söyleyerek çıkan S.İ'ye gün boyunca ulaşamayan kocası, polise giderek ''kayıp'' ihbarında bulundu. Bir ATM'nin önünde S.İ'nin arabasını gören polis ekipleri, bankacı kadını kendisine söylenen bin lirayı daha göndermek üzereyken durdurarak, dolandırıldığını anlattı. -ÖĞRETİM ÜYELERİ DE MAĞDUR- Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. N.T'yi ev telefonundan arayan zanlı, emekli bir binbaşının eşinin, bu telefon numarasından 4 kez aranarak tehdit ve hakaret edildiğini, adının da ''Ergenekon'' soruşturmasında geçtiğini ifade ederek, soruşturma başlatıldığını söyledi. Daha sonra cep telefonu ile aranan ve görüşmeye kapatılmaması istenerek kampüs içindeki ATM'ye yönlendirilen N.T, ''kendisine verilen talimatlar doğrultusunda'' kartsız işlemle toplam 6 bin 900 lira gönderdi. Bu sırada kendisini merak eden eşinin ATM'nin bulunduğu yere gelerek uyarması üzerine yüklemeyi durduran N.T, zanlılardan şikayetçi oldu.