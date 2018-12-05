T24 LogoT24 Logo
Gündem

Konteynere fuhuş iddiasıyla baskın

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da kent merkezindeki boş arazi içindeki konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, buraya baskın düzenledi

05 Aralık 2018 12:14

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kent merkezindeki boş arazi içindeki konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, buraya baskın düzenledi.
Olay, Seyhan İlçesi Turhan Cemal Beriken Bulvarı üzerinde meydana geldi. Boş arazide bulunan konteynerde fuhuş yapıldığı ihbarını alan polis, harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, koyteyner içinde bulunan 1\'i kadın 3 şüpheliyi dışarı çıkardı. Polisler, şüphelileri koyteynerin penceresinden dışarı çıkardı. Şüphelilerden Ahmet K., polise kalacak yerlerinin olmadığını bu yüzden burada yaşadıklarını söyledi. 3 kişinin kimlik kontrolünü yapan polisler, daha sonra bölgeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAOlay SeyhanTurhan Cemal Beriken BulvarıBoşBölgeyePolislerşüphelileriAhmetFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24