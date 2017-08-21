Konteynerde yaşayan aileye belediye yardım eli uzattı

Arif KARAKAŞ/VAN, (DHA)- VAN Büyükşehir Belediyesi, 3 yıldan bu yana konteynerde yaşam mücadelesi veren 4 çocuklu aileye yardım eli uzattı. Aile için Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların girişimiyle ev yapılacağı belirtildi.

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı\'na ekipler, merkez İpekyolu ilçesi\'ne bağlı Selimbey Mahallesi\'nde oturan bir ailenin konteynerde yaşadığı haberi üzerine harekete geçti. 4 çocuklarıyla birlikte konteynerde oturan Özlem ve Süleyman Zeytin\'i kanteynerde ziyaret eden ekipler, zor günler geçiren aileye ilk olarak sosyal kart verilip çocuklara giyim yardımında bulundu. Tüberküloz ve astım hastası baba Süleyman Zeytin\'in sağlık sorunları nedeniyle çalışamadığı ve gerekli yardımların yapılacağı, ayrıca Büyükşehir Belediyesi ve hayırsever vatandaşların girişimleriyle de aileye ev yapılacağı belirtildi. Eşinin hastalığı nedeniyle çalışamadığını anlatan 4 çocuk annesi Özlem Zeytin, şöyle dedi:

\"Çocuklarımla birlikte çok zor şartlarda yaşıyoruz. Eşim hasta çalışamıyor. Konteyner rutubetli her tarafı kırılmış durumda içeriye su toz giriyor. Gidecek başka yerimiz yok. Allah razı olsun belediye ekipleri gelip bize yardım etti. Bize ev yapacaklarını söylediler.\"

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