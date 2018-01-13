KONTEYNERDE ÇIKAN YANGINDA 3 İŞÇİ ÖLDÜ

Yangın, saat 06.00 sıralarında, Kavaklı Mahallesi\'nde bulunan bir konteynırda çıktı. Yabancı uyruklu işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, konteynerin tamamını sardı. İçeride kalan 4 işçiden biri, yangını fark edince hemen kendini dışarıya attı. Kurtulan işçinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürünce buradaki 3 işçinin cenazesine ulaştı. Yangından kurtulan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede kalan diğer işçiler, içeride 4 kişinin kaldığını ve yangının ardından bir kişinin son anda kurtulduğunu söyledi. Konteynerde kalanların yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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