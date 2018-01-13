T24 LogoT24 Logo
Gündem

KONTEYNERDE ÇIKAN YANGINDA 3 İŞÇİ ÖLDÜ

  *Beylikdüzü Yakuplu'da, kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti

13 Ocak 2018 11:19

 

*Beylikdüzü Yakuplu\'da, kağıt toplayıcıların kaldığı konteynerde çıkan yangında 3 işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ise son anda kurtuldu. 

Haber:İbrahim AKTÜRK Kamera:Murat SOLAK-İSTANBUL DHA
Yangın, saat 06.00 sıralarında, Kavaklı Mahallesi\'nde bulunan bir konteynırda çıktı. Yabancı uyruklu işçilerin kaldığı konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, konteynerin tamamını sardı. İçeride kalan 4 işçiden biri, yangını fark edince hemen kendini dışarıya attı. Kurtulan işçinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürünce buradaki 3 işçinin cenazesine ulaştı. Yangından kurtulan işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevrede kalan diğer işçiler, içeride 4 kişinin kaldığını ve yangının ardından bir kişinin son anda kurtulduğunu söyledi. Konteynerde kalanların yabancı uyruklu olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:
- Konteynerden detay görüntü
-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarından görüntü
-Muhabir anonsu
-Çevrede kalan kağıt toplayıcılarından görüntü
-Kağıt toplayıcılarıyla röportaj
-Etrafta bulunan el arabalarından görüntü
-Detay görüntüler
 
 

13.01.2018 - 07.31 Haber Kodu : 180113010
13.01.2018 - 07.54 Haber Kodu : 180113012

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

YakupluBirAKTÜRK KameraMurat SOLAKİSTANBUL DHA YangınKavaklı MahallesiYabancıKısaKurtulanYangındanKonteynerdeYangınlaGörüntü Dökümü KonteynerdenHaber Kodu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24