Konteyner yüklü vinç üst geçide takıldı

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM\'da bir inşaat firmasının konteynerini taşıyan vinç, üst geçide takıldı. Kazada başını cama çarparak bayılan sürücüye ilk müdahaleyi yoldan geçenler yaptı.

Merkez Yakutiye ilçesinden geçen E-80 karayolunda A.Y. yönetimindeki 25 ES 199 plakalı vinç, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı\'nda üst geçide takıldı. Sürücü, başını cama çarpması sonucu baygınlık geçirdi. İlk müdahalasi çevredeki vatandaşlar tarafından yapılan sürücü A.Y., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım yaklaşık bir saat tek yönlü sağlandı. Üst geçit ile yol arasında sıkışan vinç, bir çekici tarafından çıkarıldı. Yoldaki ulaşım da normale döndü.

Görgü tanıkları, vincin köprüye takılması ile çıkan ses üzerine bölgeye geldiklerini belirterek, bayılan şoförü ambulans ile hastaneye gönderdiklerini söyledi.



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