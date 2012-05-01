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Konteyner kentin dibinde çatışma

Çadır kentte en son 12 Nisan 2012’de silah seslerinin duyulmuştu

01 Mayıs 2012 02:24

 

Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı ile Esseleme Gümrük kapılarının yer aldığı ve muhaliflerle Suriye ordusu arasında sık sık çatışmaların yaşandığı bölgede, 18 gün aradan sonra yeniden silah sesleri duyuldu.
 
BM ve Arap Birliği Özel Temsilcisi Kofi Annan’ın planı doğrultusunda bir süredir sessizliğe bürünen Öncüpınar ve Esseleme Gümrük kapılarının yakınlarında akşam saatlerinde, Suriye ordusu ile muhalifler arasında silahlı çatışma yaşandı. Türkiye sınırından silah sesleri duyuldukça, Kilis’teki konteyner kentte, Esad yönetimi aleyhinde sloganlar yükseldi.

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