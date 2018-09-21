Kontakt lens kullananlara 'körlüğe yol açan enfeksiyon' uyarısı

İngiltere'de göz uzmanları, nadir görülen ve körlüğe yol açan bir enfeksiyon nedeniyle kontakt lens kullananları hijyen kurallarına dikkat etmeleri konusunda uyardı. Londra'daki Moorfields Göz Hastenesi uzmanlarına göre, önlenebilir bir hastalık olan "Acanthamoeba keratitis" adlı enfeksiyon gözün ön yüzünde enflamasyona neden oluyor ve en fazla risk altında olanlar kontakt lens kullanıcıları.

"Lenslerle duş alınmamalı, yüzülmemeli"

Lensleri çıkarıp takarken hijjen kurallarına dikkat edilmemesi enfeksiyonun bulaşması riskini artırıyor. Lenslerle duş alınması ya da yüzülmesi de risk faktörleri arasında.

Enfeksiyona yakalanan hastaların görme yeteneklerini yüzde 25 oranında kaybettiği ya da tamamen kör oldukları belirtiliyor.

Independent sitesinin haberine göre Moorfields Göz Hastanesi uzmanları enfeksiyon vakalarının 2011'den bu yana kaygı verici şekilde arttığına dikkat çekti.

İngiliz Optalmoloji Dergisi'nde yayımlanan verilere göre 2000 ve 2003 yılları arasında hastanede yılda 8-10 vaka görülüyordu.

Ancak 2011-2016 yılları arasında vaka sayısı 35-65'e çıktı.

"Kontakt lens kullanıcıları risklerin farkında olmalı"



Araştırmaya başkanlık eden UCL Optalmoloji Enstitüsü ve Moorfields Göz Hastanesi uzmanı Prof. John Dart, "Enfeksiyon vakalarındaki artış, kontakt lens kullanıcıların risklerin farkında olmalarını gerektiriyor" dedi.

Kiste yol açan bir mikroorganizma olan "Acanthamoeba" musluk sularında görülüyor.

Uzmanlara göre vakalar, enfeksiyona yakalananların etkili olmayan kontakt lens solüsyonları kullanmaları, lenslerini suyla temas ettirmeleri ve hijjen kurallarına dikkat etmemelerinden kaynaklanıyor.

Prof. Dart, "Yeniden kullanılabilir kontakt lensleri olanlar, bunlara dokunmadan önce ellerini iyice yıkayıp kurulamalı. Bu kişiler yüzerken, yüzlerini yıkarken ya da banyo yaparken lenslerini çıkarmalı" diye konuştu.

"Kontakt lens tıbbi bir araç"



2012'de İngiltere'nin güney bölgelerini kapsayan bir araştırmada bu enfeksiyona yakalanan kişilerin oranının 100 binde 2,5 olduğu belirlenmişti. Ancak şimdi bu oranın 2-3 kat daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

Acanthamoeba Keratitis Hasta Destek Grubu'ndan Irenie Ekkeshis, "Düzenleyici kurumlar ve optik sektöründe çalışanlar bu sonuçları dikkate almalı. Kontakt lensler bir tıbbi araç ve güvenli kullanıma ilişkin uyarılar içermelidir" dedi.