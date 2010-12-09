Kontak çevirmeye gücü olan varsa buyursun!

T24

Dünyanın en pahalı yakıtı



95 oktan benzinin litresi 3.87 liraya, 97 oktanın ise 4.01 liraya çıktı. Böylece Türkiye dünyada en pahalı benzinin satıldığı ülke olmaya devam etti. Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:Dolar bazında bakıldığında, Türkiye’de benzinin litre fiyatı 2.70 dolar. Ancak, krizle boğuşan Yunanistan’da bile benzinin litresi 2 dolar, ABD’de ise 0.74 dolar. Sektör uzmanları, Türkiye’deki benzin fiyatlarının dünyadaki diğer ülkelerden yüksek olmasının temel nedeninin vergilerden kaynaklandığına dikkat çekti. Örneğin, Türkiye’de benzinin litresinden 2.2 TL vergi alınırken Almanya’da sadece 0.90 TL vergi alınıyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da dün, “Dünyanın en pahalı benzinini, en pahalı mazotunu bizim insanlarımız kullanıyor” dedi. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Nazım Kaya yaptığı açıklamada şunları söyledi: “97 oktan benzinde litre fiyatları 4 lirayı geçti. Geçen hafta da zam yapılmıştı. Günde 1 kuruş zam yapılıyor. Dünyanın en pahalı yakıtını hem biz kullanıyoruz hem de en yüksek vergiyi veriyoruz. Bu rakamlarla birlikte benzinin litresi aslında 1.20 lira. Gerisi vergi.EPDK, firmaları uyarabilir, ‘Dünyada fiyatlar bu şekilde yükselmiyor siz neden yükseltiyorsunuz’ diye sorabilir. Aynı anda nasıl zam yapıldığı sorgulanmalı.”Kaya, denetim yapılmadığı için firmaların kendi inisiyatiflerinde artışa gittiğini ileri sürerek, “Tüketici benzinde 5 lirayı kısa zamanda görecektir. En azından benzinden alınan verginin düşürülmesini istiyoruz” diye konuştu. Son artışı değerlendiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, “Yurt dışında ham petrolün varilinin 90 doları aşması, Japonya’daki enerji tüketimi etkili. Bizim bu fiyata herhangi bir müdahalemiz söz konusu değil. İnşallah fiyatlar, 75- 80 dolar bandına iner ve fiyatlar geri çekilir” dedi.