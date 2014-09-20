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'Konsolosumuzun başına silah dayadılar ve...'

101 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 49 rehine rehin tutuldukları sürede neler yaşadıklarını anlattı

20 Eylül 2014 18:07

11 Haziran'da Musul'da rehin alınan konsolosluk görevlilerinin bugün sabah saatlerinde serbest bırakılmalarının ardından uçakla Ankara'ya gelişi sırasında, kurtulan rehineler arasında bulunan konsolos görevlisi Alptekin Esirgün, "Başkonsolosumuz çok büyük şeylerle karşılaştı. İki üç sefer başına silah dayadılar açıklama yapması için. Ama bu isteklerinin hiçbirini yapmadı" dedi.

Irak’ın Musul kentindeki Türk konsolosluğunun 11 Haziran 2014’te Irak Şam İslam Devleti terör örgütünün eline geçmesinin ardından rehin alınan 49 konsolosluk çalışanı, 102 günlük endişe dolu bekleyişin ardından bu sabah Türkiye’ye geri döndü. 

Elbette herkesin en çok merak ettiği iki konu var: İlki rehinelerin ‘nasıl’ kurtuldukları yönünde, ikincisi ise o 102 gün boyunca neler yaşadıkları.

Nasıl kurtulduklarına ilişkin detayların belki uzun yıllar sağlıklı biçimde ortaya çıkmayacağı bile belirtilirken, rehinelerin neler yaşadıkları konusunda ise az da olsa fikir veren bazı detaylar gelmeye başladı. IŞİD örgütünün elinden kurtulduktan sonra ilk olarak Şanlıurfa’ya gelen rehineler, buradan başbakanlığa ait uçakla Ankara’ya getirildi.

Uçak Urfa’dan Ankara’ya gelirken, gazeteciler ve TV muhabirleri de bu zorlu 102 günü geçiren insanlarla konuşma fırsatı buldu. İşte o anlarda CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun’un uzattığı mikrofona konuşan bir konsolosluk görevlisi ilginç bazı detaylar aktardı.

Alptekin Esirgün isimli görevlinin söyledikleri şöyle:

“Çok zor günler geçirdik orada. Kötü günler geçirdik. Kararlarımız, fikirlerimiz her saat değişti. Yer değiştirmeler yaşadık. Yerimiz değiştiği zaman hep bizim de fikirlerimiz değişti. Bir an ölümü düşündü, bir an kurtulacağımızı düşündük. Sekiz kez yer değiştirdik. Bu arada Başkonsolosumuz çok büyük şeylerle karşılaştı. İki üç sefer başına silah dayadılar açıklama yapması için. Ama bu isteklerinin hiçbirini yapmadı. İlk günden itibaren bizi kameraya almak, fotoğrafımızı çekmek istediler. Kendisi içlerine girerek, ‘Kafamı silahla vurun ama Türkiye’nin gururuyla, şerefiyle oynatmam’ dedi. Ona çok teşekkür ediyoruz, süreci çok iyi yönetti.”

Bir başka rehine ise CNN Türk muhabirinin “Kötü muamele gördünüz mü” sorusu üzerine, “Sonuçta esirsiniz, muhakkak, muhakkak kötü şeyler yaşandı” dedi.

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