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Konsolosluktaki plakasız araç çekici ile götürüldü

Gülseli KENARLI -İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA)  Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın, 2 Ekim'de girdiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'ndaki plakasız bir araç özel bir firmaya ait çekici ile götürüldü

22 Ekim 2018 19:08

Gülseli KENARLI -İbrahim MAŞE/İSTANBUL, (DHA)  Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı\'nın, 2 Ekim\'de girdiği ve bir daha çıkmadığı Suudi Arabistan\'ın İstanbul Başkonsolosluğu\'ndaki plakasız bir araç özel bir firmaya ait çekici ile götürüldü. 
Cemal Kaşıkçı\'nın ölümüyle ilgili soruşturma sürerken konsolosluğun önünde bulunan  bir araç için çekici çağrıldı. Çekiciyle götürüle aracın plakasız olduğu ve sağ arka kapısında göçük olduğu görüldü. Aracın arızalı olduğu ve plakası bulunmadığı için özel bir firmaya ait çekici ile tamire götürüldüğü öğrenildi. 
Öte yandan konsolosluk önünde çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubunun bekleyişi sürüyor. 

(FOTOĞRAF)

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