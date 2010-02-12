Konsoloslukta şüpheli paket paniği

T24- İstinye'deki Amerika Birleşik Devletleri Başkonsolosluğu'nda şüpheli paket paniği yaşandı.











Polisi alarma geçiren olay öğlen saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre başkonsolosluk çalışanlarından biri, internet üzerinden kitap ve CD siparişi yaptı. Siparişi alan firma, hazırladığı hediye paketine süs olarak bir de ufak saat ekledi. Paket, PTT'ye ait kurye ile yola çıktı. Kurye, kale gibi korunan başkonsolosluğun kapısına geldiğinde paket x-ray cihazından geçirildi. Bu sırada cihaz alarm verdi. Cihazın göstergesinde pakete bakan güvenlik görevlileri saati farkedince bomba paniği yaşandı.



Giriş ve çıkışlar durduruldu



Güvenlik görevlilerin bildirmesi üzerine başkonsolosluğa giriş ve çıkışlar durduruldu. Olay yerine çağıran polis, başkonsolosluğun önünden geçen Üçşehitler sokağını güvenlik şeritleri çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. İfadesine başvuran PTT görevlisi, kutunun içinde ne olduğunu bilmediğini söyledi. Paketi gönderen firmaya telefonla ulaşan konsolosluk görevlileri 'hediye saat' açıklamasına rağmen ikna olmadı.



Paket fünye ile patlatıldı





Paket bir süre sonra gelen bomba imha ekipleri tarafından fünye patlatıldı. Patlatılan kutudan CD, kitap ve firmanın söylediği gibi hediye olarak konulan saat çıktı. Bunun üzerine yaklaşık 2 yıl önceki terör saldırısının şokunu henüz atlatamayan başkonsolosluk çalışanları rahat bir nefes aldı. Başkonsoloslukta paniğe neden olan kutuya incelenmek üzere polis el koydu. Kutuyu getiren PTT görevlisi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.