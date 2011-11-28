Konsoloslukta 'bedelli' izdihamı

T24

Geceden sıraya giriyorlar



Yeni düzenlemede dövizle askerlik bedeli 5 bin 112 avrodan 10 bin avroya yükseltilecek. Yasanın yürürlüğe girdiği tarihe kadar başkonsolosluklara başvuranlar 10 bin avro yerine 5 bin 112 avro ödeyecek.Son günlerde Rotterdam ve Deventer başkonsolosluklarında aşırı yoğunluk yaşanırken, konsolosluk çalışanları yoğun talebe cevap verebilmek için gece geç saatlere kadar mesai yapıyor. Vatandaşlar ise sıra numarası alabilmek için geceden konsolosluk kapısında bekliyor.Türkiye'deki yeni yasal düzenlemeye ilişkin haberlerden sonra dövizle askerlik başvurularında yoğunluk yaşandığını belirten Türkiye'nin Rotterdam Başkonsolosu Togan Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, geç saatlere kadar çalışarak, vatandaşların taleplerine cevap vermeye çalıştıklarını söyledi.Son 4 günde binden fazla vatandaşın işlemlerini tamamladıklarını kaydeden Oral, dövizli askerlik işlemlerinin diğer işlemlere göre daha uzun sürdüğünü, bu çerçevede müracaat edip de sırası gelmeyenlere telefonla bilgi verdiklerini anlattı."Elbette buranın da bir kapasitesi var, ama biz tüm personelimizi seferber ettik" diyen Oral, şöyle konuştu:"Gerçekten canla başla çalışıyorlar. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Fakat buranın da bir işlem kapasitesi var. Vatandaşlarımızı sıraya koyarak işlemlerini diğer servisteki arkadaşları da buraya kaydırarak bitirmeye çalışıyoruz. Doğal olarak zaman alan bir süreç. Mümkün olduğunca işlemleri basitleştirmeye çalışıyoruz. Ankara ile de konuşarak hangi bölümleri hızlı yapabiliriz diye canla başla arkadaşlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Mesai saatleri geç saatlere kadar sarkıyor."Vatandaşlara başkonsolosluğa gelmeden önce internetteki sayfalarında yer alan bilgileri okumaları tavsiyesinde bulunan Oral, istenen belgelerin eksiksiz olmasının işlemleri kolaylaştırdığını söyledi.Rotterdam Başkonsolosluğu önünde aşırı yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşların sıra numarası alabilmek için geceden sıraya girdiği görüldü. Eski uygulamadan yararlanabilmek için erken saatlerde başkonsolosluğa geldiğini belirten elektrik mühendisi Kamil Kocabaş, 276. sırada olduğunu ve işlemlerinin muhtemelen yarına sarkacağını söyledi. Kocabaş, mevcut kriz ortamında 10 bin avroyu ödemenin kendilerini sıkıntıya sokacağına işaret etti.Gazetecilere açıklamada bulunan Hollanda Türk İslam Kültür Dernekleri Federasyonu (HTİKDF) Başkanı Arif Yakışır, askere gitmek isteyen vatandaşların konsolosluklara akın ettiğini belirterek, "Bir sivil toplum kurumu başkanı olarak Rotterdam Başkonsolosluğunun yoğun talebe hızlı cevap verdiğini gördüm" diye konuştu.