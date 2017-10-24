Konsolosluk yetkilileri tutuklu NASA çalışanıyla ilk kez görüştü

ABD Konsolosluğu yetkililerinin, İskenderun T Tipi Cezaevi’nde 15 aydır tutuklu NASA çalışanı Serkan Gölge’yi ziyaret etmesine ilk kez izin verildi.

ABD Büyükelçiliği, sorularımıza verdiği yanıtta “17 Ekim’de, ilk kez Gölge’ye konsolosluk erişim izni verildi” dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, Mart ayında, Gölge’yi ziyaret konusunda, “ABD’nin yasal olarak; cezaevindeki çifte ABD-TC vatandaşlarına ulaşma hakkı olmasa da, nezaket çerçevesinde bunun için zorluyoruz” demişti.

Sözkonusu ziyaret, Gölge’nin 'FETÖ' üyeliğinden tutuklanmasından yaklaşık 15 ay sonra, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Jonathan Cohen’in iki ülke arasında yaşanan krizin aşılması için Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında gerçekleşmiş oldu. İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz’un tutuklanmasının ardından önce ABD, ardından Türkiye vize hizmetlerini askıya almıştı.

Tutukl, Adana Konsolosluğu çalışanı Hamza Uluçay ve ABD vatandaşı papaz Andrew Brunson’un da ziyaret edip edilmediği sorusuna ise ABD Büyükelçiliği, “İstekte bulunduğumuz tüm ABD vatandaşları için konsolosluk erişimine izin verildi” şeklinde yanıt verdi.

Konsolos duruşmaya geldi

Bu arada Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün, Serkan Gölge’nin yargılandığı davanın duruşma tutanakları ve adli bilişim inceleme raporunu istediği ortaya çıktı. Hatay Cumhuriyet Başsavcılğı 10 Ekim tarihinde, bu belgeleri Bakanlığa göndermek üzere mahkemeden istedi.

Gölge’nin yargılandığı davada bir diğer gelişme de ABD Adana Konsolosu Linda Stuart Specht’in 13 Ekim’de gerçekleşen duruşmaya ise ilk kez katılması oldu. Daha önce duruşmaları gözlemci olarak alt düzeyde Konsolosluk çalışanları izliyordu.

İhbarcı akraba çıktı

14 yıl önce fizik doktorası yapmak üzere ABD’ye giden ve daha sonra buraya yerleşen Gölge, geçen yıl Temmuz ayında eşi ve çocuklarıyla birlikte ailesini ziyaret etmek üzere Hatay’a gelmişti. Bu sırada, CIA ajanı ve 'FETÖ' üyesi olduğu yönündeki isimsiz bir ihbar üzerine gözaltına alınmış, kardeşinin odasında 1 dolar bulunması üzerine tutuklanmıştı.

Daha sonra ihbarı yapan kişinin, Gölge’yi hayatında bir iki kez gören bir akrabası olduğu ortaya çıktı. Bu kişi mahkemede yaptığı tanıklıkta, televizyonda Nurettin Veren’in “Biz adamlarımızı CIA’ye yerleştirdik” sözlerini duyduğunu belirtip, “Sanığın yurtdışına çıkması, ABD’de çalışması nedeniyle, yine tahmine dayanarak ‘CIA’de çalışabilir’ diyerek ihbarda bulundum” dedi.

Savcı, bu ihbar, 1 dolar ve Bank Asya hesabı nedeniyle Gölge’nin örgüt üyeliğinden cezalandırılmasını talep ediyor.

Mars projesinde çalışıyordu

Gölge 1 doların kendisine ait olmadığını söylerken, banka hesabıyla ilgili, Kuveyt Türk’te de hesabı olduğunu, hangi banka daha yüksek kar oranı veriyorsa onu tercih ettiğini iddia ediyor. 'FETÖ' üyeliği iddialarını reddediyor

Türkiye’ye gelene kadar, NASA’da Mars’a insan gönderilmesiyle ilgili projede kıdemli araştırmacı olarak çalışan Gölge, son bir yıldır İskenderun Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutuluyor.