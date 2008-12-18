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'Konsolosluk saldırısı El Kaide'nin işi!'

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde 3 polisin şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.

18 Aralık 2008 02:00

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde 3 polis memurunun şehit olduğu silahlı saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.

3 saldırganın olaydan sonra ölü olarak ele geçirilmesinin ardından tutuklu sanık Dursun Patan ve tutuksuz sanık Servet Çınar hakkında El Kaide üyeliği suçundan 7,5 ile 15'er yıl arasında hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Patan ve Çınar konsolosluk eylemine katılmadıkları için sadece örgüt üyeliği ile suçlanıyor. Bu sebeple iki sanığa ilişkin 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Saldırının Ergenekon terör örgütü ile bağlantısı olduğu şüphesiyle araştırmalar yapılmıştı. Ancak savcılık, konsolosluk saldırısının Ergenekon terör örgütü ile bağlantısının tespit edilemediğini bildirdi.

İstinye'deki ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde 9 Temmuz 2008 tarihinde gerçekleşen silahlı saldırı üzerine İstanbul Cumhuriyet Savcısı Fikret Seçen iddianame hazırladı. İddianamede, tutuklu sanık Dursun Patan ve tutuksuz sanık Servet Çınar'ın "Terör örgütü El Kaide'ye üye olmak" suçundan 7,5 ile 15'er yıl arasında hapis cezasına çarptırılmaları istendi. ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu önünde meydana gelen saldırı ve çıkan çatışmada, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Koruma Büro Amirliği'nde görevli Nedim Çalık ile trafik polisleri Erdal Öztaş ve Mehmet Önder Saçmalıoğlu şehit olmuştu. Olayda, saldırganlardan Erhan Kargın, Bülent Çınar ve Raif Topcıl ölü olarak ele geçirilmişti. Olayın ardından saldırganların lideri Erkan Kargın'a talimatı, şu an Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ergenekon örgütünün istihbarat sorumlusu Erkut Ersoy'un verdiği ileri sürülmüştü.

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