'Konsolos bey kocam oraya kumara geldi mi?'

Sarp Sınır Kapısı'nda pasaport zorunluluğunun kaldırılmasının ardından Karadenizli erkekler soluğu Batum kumarhanelerinde alırken, Batum Konsolosu Engin Arıkan'ın işi hayli zorlaştı. Konsolosu telefon bombardımanına tutan Karadenizli kadınlar 'Ne olur eşimi bulup eve gönderin' diye yalvarıyor

Türkiye ile Gürcistan arasında varılan anlaşmayla iki ülke vatandaşlarının yaklaşık bir yıldır sınırdan kimlikle geçmesi kumar turizmini patlatırken, 1 liralık geçiş ücretinin 20 liraya çıkarılması bu sosyal sorunu çözmeye yetmedi.

Akşam gazetesinden Ercan Öztürk'Ün haberine göre, kimlikle geçişin ardından Karadenizli erkeklerin, Sarp Sınır Kapısı'nın hemen ötesindeki Batum'da soluğu alması, kumarhanelerde sabahlaması Karadeniz'de ailelere darbe vurdu. AKŞAM'ın geçtiğimiz aylarda manşetten duyurduğu kumar krizi haberinin ardından Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı konuyu Bakanlar Kurulu'nda gündeme getirdi. Kumar turlarına önlem almak için 1 lira olan sınır geçiş ücreti 20 gün önce 20 liraya çıkarıldı, ancak kumarbaz Türkleri bu ücret de yıldırmadı.

Kocalar kumara koşmaya devam edince eşleri de Türkiye'nin Batum Konsolosluğu'nu telefon yağmuruna tuttu.

Dükkanı kapatan gidiyor

Batum Konsolosu Engin Arıkan kumar nedeniyle kadınların kendisini deyim yerindeyse telefon bombardımanına tuttuğunu söyledi. Arıkan, 'Buradaki kumarhanelere gelen müşterilerin tamamına yakını Türk. Rize, Trabzon, Artvin, Giresun, hatta Samsun'dan çok sayıda Türk günübirlik olarak Batum'a gelip kumar oynuyor. Konsolosluğa telefon edenlerden kimisi kocasının Gürcü sevgilisi olup olmadığını soruyor. Kimisi 'Konsolos Bey, kocam oraya kumara geldi mi?' diye soruyor, kimi de 'Kocam kumarhanedeyse eve gönderir misiniz?' diye yalvarıyor. Biz de güzel bir dille bir kişinin peşinden kumarhaneye gidemeyeceğimizi söylüyoruz. Bazen ağlayanlar bile oluyor. Ama yapacak bir şeyimiz yok' diye konuştu.

Kimlikli geçişle birlikte bir yılda Batum'a giden Türklerin sayısının 3 milyon 200 bini bulduğunu söyleyen Arıkan, şöyle devam etti: 'Buraya gelenlerin çoğu maddi durumu orta seviyede insanlar. Yani öyle büyük paralarla gelmiyorlar. Zaten kumarhanelerde yeme-içme bedava. Elindeki 3-5 kuruşla kumar oynuyor. Yemek ve içkisini içip evine dönüyor. Yani bunlara ekstra para vermedikleri için de maliyet onlara göre düşük oluyur. Burası Artvin'e çok yakın. Dolayısıyla işinden çıkan, dükkanını kapatan akşam burada oluyor.' Konsolos Arıkan, kimlikli geçişle birlikte Batum'un Türkiye'nin adeta 82'nci ili gibi olduğunu söyledi. Kumar turizmi olumsuzluğuna karşın, kimlikli geçiş, Batum'da Türk işadamlarının yatırımlarında da patlama yaptı.

Arıkan, 'Görev yaptığım süre içerisinde Türkiye'nin dört bir yanından odalar buraya ziyaretlerde bulundular. Kimisi tekstil, kimisi mobilya, kimisi de turizm işleriyle ilgili yatırım için zemin araştırmaları yapıyor. Burası çok bakir bir bölge. Burada yapılacak her yatırım karşılığını fazlasıyla bulur. Batum'da iki ay yaz sezonu var. Yani iki ay denize girilebiliyor. Turizmi 12 aya yayılması çalışmaları var' diye konuştu.

Şehirde Radisson SAS, Sheraton otelleri bulunurken, Holiday İnn, Kempinski, Trump Tower gibi dünyanın önde gelen şirketlerinin otel binaları da yükseliyor.

Türkçe dileniyorlar

Batum'a Türkler büyük ilgi gösterince bu durum sokaklara da yansımış. Öyle ki Batum sokaklarında Gürcü dilenciler bile 'Allah rızası için' diyerek Türkçe dileniyorlar.

Berber kadınlar

Komşu Gürcistan'da sorunların başında işsizlik geliyor. Buna karşın kadınlar iş yaşamında aktif rol alıyor. Türkiye'de 'erkek işi' olarak bilinen berberliği Gürcistan'da genellikle kadınlar yapıyor.