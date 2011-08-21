-Konsey: Kaddafi'nin sonu yakın BİNGAZİ (A.A) - 21.08.2011 - Libya'da muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi, Tunus'un Konseyi tanımasının Libya lideri Muammer Kaddafi'ye, sonunun yakın olduğunu gösteren bir başka mesaj olduğunu belirtti. Konseyin üyelerinden Fethi Baca, Konseyi tanıyan ülkelerin sayısının artmasından memnuniyet duyduklarını belirtti. Baca, on binlerce mülteciye kucak açarak, sivil toplum kuruluşlarının sınırından girişine izin vererek Tunus'un zaten daha önce üstü kapalı da olsa Konseyi tanıdığını söyledi. Tunus'un resmi haber ajansı TAP, bugün Tunus'un Konseyi, Libya halkının tek meşru temsilcisi olarak tanıdığını duyurdu.