Konsey'den Atina'ya Batı Trakya eleştirisi

Avrupa Konseyi'nin ırkçılık ve yabancı düşmanlığıyla mücadele konularındaki organı ECRI'nin Yunanistan hakkında Strasbourg'da açıkladığı denetim raporunda, "Yunan kamusal yaşamında önemli rol oynadığı" belirtilen Yunan Ortodoks Kilisesi, ülkedeki dini azınlıklara yönelik ayrımcılık ve önyargıların "kaynağı" olarak gösterildi.



Alanında Avrupa'nın devletlerarası referans organı olan ECRI'nin raporunda, Yunanistan'daki okul kitaplarında Ortodoks olmayanlara yönelik olumsuz ifadelerin kaldırılması isteniyor.



Atina'nın, Batı Trakya'daki Müslüman azınlığa yönelik uygulamalar nedeniyle daha önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kaybettiği davaların da hatırlatıldığı raporda, diğer din ve inançlara mensup olanlara yönelik ayrımcılıkla etkin mücadele edilmesi gerektiği belirtiliyor.



'Batı Trakya Türkleri'nin haklarına saygı duyulmalı'



Raporda, Batı Trakya Türklerinin kendilerini istedikleri gibi tanımlama haklarına saygı duyulması ve örgütlenme özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması da isteniyor. Batı Trakya'daki müftü, imam ve minarelerin uzunluğu sorunlarının, Müslüman toplulukla diyalog kurularak ve ilgili Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararları göz önünde bulundurularak çözümlenmesi çağrısı yapılıyor.



ECRI, Atina'da cami inşası ve Müslüman mezarlığı önündeki engellerin kaldırılmasını da talep ediyor.



Yunan hükümeti ise rapora gönderdiği yanıtta, kilisenin devlet işlerindeki rolünün "abartıldığını" savundu. Atina, buna karşılık, yanıtında, "tarihi nedenlerden" ve "Yunan halkının çoğunluğunun kiliseye bağlı olmasından ötürü", Yunan kilisesinin halk arasında "özel bir prestije sahip olduğunu" bildirdi.