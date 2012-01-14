-Konsey: "Ölü sayısı 17'ye yükseldi" ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - Suriye Devrimi Genel Konseyi, bugünkü gösterilerde ölenlerin ayısının 17'ye yükseldiğini belirtti. Konsey, bugün Suriye'nin birçok ilinde, Cuma namazı sonrasında düzenlenen gösterilere güvenlik güçlerinin müdahale etmesi sonucunda 3'ü çocuk, biri kadın olmak üzere toplam 17 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölenlerin, çoğunun İdlib ve Humus kentinden olduğu kaydedilirken, Şam banliyösü Haresta'da çok sayıda kişinin tutuklandığı, Mezze semtinde de bir gösteriye müdahale sonucunda birçok kişinin yaralandığı ifade edildi. Muhalif kaynaklara göre on aydan beri devam eden yönetim karşıtı olaylarda 5 bini aşkın kişinin öldüğü belirtilirken, Suriye'deki durumu izlemekle görevli Arap gözlemci heyeti birçok ilde çalışmalarını devam ettiriyor.