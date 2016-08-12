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Konserleri iptal edilen Sıla'ya ilk davet CHP'li belediyeden

"Eğer Sıla Gençoğlu kabul ederse demokrasi aşığı Kırklareli'de onu ağırlamaktan onur duyarız"

12 Ağustos 2016 13:21

CHP'li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Kesimoğlu, Yenikapı mitingde yer almayacağını söylemesi üzerine ard arda konserleri iptal edilen Sıla'yı Kırklareli'ne davet etti.

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; "Eğer Sıla Gençoğlu kabul ederse demokrasi aşığı Kırklareli'de onu ağırlamaktan onur duyarız... #SılaYalnızDeğildir" ifadelerini kullandı. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Yenikapı'da düzenlenen 'Demokrasi ve Şehitler Mitingi'ne "Kesinlikle darbe karşıtıyım ama böyle bir şovun içinde bulunmayı tercih etmiyorum” ifadesiyle katılmayacağını açıklayan Sıla'nın konserlerini iptal etmişti. Belediyeden yapılan açıklamada, "Halkımızın ülkemize sahip çıkmak için meydanlarda verdiği mücadeleyi şov olarak nitelendiren, bu onurlu duruş ve iradeyle alay eden sanatçılar da bulunmaktadır. Bu nedenle söz konusu sanatçılardan biri olan Sıla Gençoğlu’nun 21 ve 22 Eylül 2016 tarihlerinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesinde yapılması düşünülen konserleri belediyemizce iptal edilmiştir" ifadelerine yer verilmişti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bursa Kültür Sanat Turizm Vakfı'ndan yapılan açıklamada da Sıla'nın 28 Eylül'de Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyartosu'nda gerçekleşmesi planlanan konserinin iptal edildiği belirtilmişti.

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