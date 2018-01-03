Konserin geliri ile ihtiyaç sahibi çocuklara bot ve mont alınacak

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de 30 öğrencisiyle birlikte enstrümantal konser verecek klarnet sanatçısı İlkay Ergül, geceden elde edilen gelirle Kadifekale\'de 164 ihtiyaç sahibi öğrenciye bot ve mont alacak.

\'Nefesimin Şarkıları\' projesi kapsamında çocuklar için 3\'üncü konserini vermeye hazırlanan İlkay Ergül, 13 Ocak Cumartesi günü, İzmir\'in Alsancak semtindeki Gazi Kadınlar Sokağı\'ndaki bir barda müzikseverleri ağırlayacak. İstanbul\'da bir müzik okulu bulunan ve enstrüman dersleri veren Ergül, 30 öğrencisiyle birlikte çocuklar için performans sergileyecek. Daha önce aynı proje kapsamında Adana\'da 188 çocuk ve Çerkezköy\'deki 122 çocuk için bot ve mont aldıklarını anlatan Ergül, bu kez Kadifekale\'deki Zübeyde Hanım İlkokulu\'nda eğitim gören 164 çocuğa yardım elini uzatacak. #çocuklarüşümesin etiketiyle sosyal medyada duyuru yaptıklarını ve İzmirlilerin desteğini beklediklerini ifade eden Ergül, \"Enstrümantal müzik yapıyoruz. Biz çalacağız dinleyenler söyleyecek. 30\'dan fazla konserimiz oldu. Ama bu çocuklar için yapılan 3\'üncü konser olacak. İzmir\'deki repertuvarımızda İzmir şarkılarına ağırlık verdik. Hem kampanyaya destek vermek isteyen hem de keyifli bir gece geçirmek isteyen herkesi bekliyoruz\" dedi.

13 Ocak Cumartesi saat 20.30\'da başlayacak konserin biletleri internet üzerinden 50 TL karşılığında satışa sunuldu.



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