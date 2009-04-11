Konser yerine karakola gittiler!

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Schiphol havaalanında, uyuşturucu kaçırdıkları şüphesiyle bir orkestranın 22 üyesi gözaltına alındı.



Hollanda polisinin açıklamasında, Surinam'dan, Amsterdam'a gelen orkestranın 22 üyesinin havaalanında yapılan kontrolün ardından gözaltına alındığı belirtildi.



Havaalanı polisi sözcüsü Robert Van Kapel, 22 Surinamlının, kokain gibi ağır uyuşturucular kaçırdığından şüphelendiklerini söyledi.



Van Kapel'e göre, soruşturma çerçevesinde kısa süre içinde orkestra üyelerinin uyuşturucu kapsülleri yutup yutmadıkları belirlenecek.



Hollanda basınına göre, gözaltına alınan Naks Kaseko Loco orkestrası, ülkede turneye çıkacaktı.

