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Dünya

KONSER FOTOĞRAFLARI 361 BİN DOLARA SATILDI NEW YORK (A.A)

22 Temmuz 2011 02:10

-KONSER FOTOĞRAFLARI 361 BİN DOLARA SATILDI NEW YORK (A.A) - 21.07.2011 - Beatles'in grubunun daha önce yayımlanmamış, 1964'de ABD'de verdikleri ilk konserler sırasında Washingtonlu bir genç tarafından çekilen fotoğrafları, müzayedede 361 bin 938 dolara alıcı buldu. Christie's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamaya göre, ünlü İngiliz müzik grubunun eski siyah beyaz görüntülerinden oluşan ve bir kutuda 45 yıl saklanan koleksiyondaki fotoğraflar, tahminlerin üzerinde bir fiyattan satıldı. Koleksiyonun müzayede öncesi satış tahminlerinin toplam 100 bin dolar civarında olduğu belirtildi. Beatles üyelerinin ABD'ye gelişi sırasında tren garında bulunan ve o zaman 18 yaşında olan Mike Mitchel'in, jelatin gümüş baskı fotoğraflarında, grubun Washington ve Balmitore konserleri ile konser öncesi basın toplantısı görüntüleri yer alıyor. Mitchel'i daha önce fazla görülmemiş bu fotoğrafları müzayedede satışa çıkarması için arkadaşlarının teşvik ettiği belirtildi.

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