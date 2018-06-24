Konsensus Müdürü Murat Sarı: Muhalefetin oyları artıyor, iktidarınki azalıyor

Sandıkların milletvekili seçimlerinde yüzde 20’si, cumhurbaşkanlığında ise yüzde 38’inin açıklanmasının ardından durumu değerlendiren Konsensüs Müdürü Murat Sarı, mevcut rakamların sonuçları yansıtmadığını söyledi.

Habertürk canlı yayınında oy oranlarını değerlendiren Sarı, “Gidişata bakılınca muhalefetin oyu artıyor, iktidarınki azalıyor” dedi. Bu çıkış ve düşüşün birbirini dengeleyeceğini düşündüğünü ifade eden Sarı, “Şu anki rakamların gerçeği yansıttığını düşünmüyorum” diye konuştu.

Konsensus’un açıkladığı son ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 47.9, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ise yüzde 26.8 oy oranına ulaşıyordu. Parlamentoda AKP-MHP ittifakı çoğunluğu elde ederken, şirketin yaptığı son ankete göre AKP’nin tek başına oy oranı ise yüzde 43.7’ydi.