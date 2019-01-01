Konsensus Başkanı açıkladı: Seçime ittifaklar halinde gidilmesi en çok hangi partiye yarayacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı’nın 31 Mart 2019’da gerçekleşecek yerel seçimlere ilişkin görüşlerini bugünkü köşesine taşıdı. Sarı’nın seçime ittifaklar halinde gidilmesinin en çok MHP’ye yarayacağı görüşünde olduğunu aktaran Selvi, “AK Parti seçmeninin ikinci partisi MHP” yorumunda bulundu.

Abdulkadir Selvi’nin Hürriyet gazetesinde yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Türkiye’de yatırımları olan Fransız işadamlarıyla yapılan toplantıda bir anekdot yaşanıyor. Türkiye’deki yatırım kapasitelerini arttırmaları istenen Fransız iş adamlarından, önce “Ekonomiyle ilgili anlattıklarınız konusunda iktidarın ittifak yaptığı MHP’nin desteği var mı?” sorusu geliyor. Ekonomi heyeti, AK Parti’nin MHP’yle seçim ittifakı yaptığını, MHP’nin hükümetin genel politikalarına karışmadığını, ekonomi politikalarına müdahalelerinin söz konusu olmadığını anlatıyorlar.

Fransız işadamları, sorularına verilen teknik yanıtlardan dolayı memnuniyetini ifade ediyorlar. Sıra yatırımlara gelince ‘Hele 31 Mart’ı bir görelim’ diyorlar.

İlk kez bir yerel seçime ittifaklar halinde giriyoruz. 31 Mart akşamı, ittifaktan hangi partinin kârlı çıkıp kimin zararlı çıktığı belli olacak. Konsensus Araştırma Şirketi Başkanı Murat Sarı, yerel seçimlerde ittifakın MHP’ye yarayacağı görüşünde. Sarı, “Bu seçimde MHP oy patlaması yapacak” diyor. 24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti’nin kopuşuna rağmen MHP barajı aşmayı başardı. AK Parti’den 5-5.5 oranında bir oyun MHP’ye gittiği tahmin ediliyor. Çünkü AK Parti seçmeninin ikinci partisi MHP. Ayrıca AK Parti’de MHP ile ittifaka sadece sayısal olarak bakılmıyor, Fransız işadamlarının sorusunda olduğu gibi içeriye ve dışarıya siyasal bir mesaj verildiğine inanılıyor.”

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