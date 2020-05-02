Konsensus Araştırma: Fahrettin Koca'nın siyasi performansı, Erdoğan'ınkinden daha çok beğeniliyor

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi tarafından yapılan ankete göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, performansı beğenilen liderler arasında yüzde 48 ile birinci sıraya yerleşti. İkinci sırada yüzde 47.8 oy oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor.

Konsensus Araştırma ve Danışmanlık Şirketi 9 Mart -2 Nisan 2020 tarihleri arasında 1500 kişi ile görüşerek kamuoyu araştırması yaptı. Yapılan araştırma 503 ilçe, 87 seçim çevresi ve 81 ilde gerçekleştirildi.

Araştırmada performansı beğenilen liderler arasında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sürprizi yaşandı. Koca, yüzde 48 beğenilme oranıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı da geçerek birinci sırada yer aldı. Erdoğan ankette yüzde 47.8 oy aldı.

İmamoğlu ve Yavaş da listede

Liderler arasında 3 ve 4. sırayı CHP’li belediye başkanları aldı. 3. sırada yüzde 43 ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu yer alırken 4. sıraya ise yüzde 41.4 ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yerleşti.

Soylu'nun puanı yükseldi

Yapılan ankette İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yüzde 38.7 ile 5 sırada yer aldı. Soylu, Şubat 2020’de yapılan araştırmada yüzde 33.4 oy almıştı. Soylu, böylece bir ay arayla yapılan iki araştırmada beğenilme oranını 5 puan artırmış oldu.

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