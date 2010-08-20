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Spor

KONONOV: RÖVANŞA CİDDİ HAZIRLANACAĞIZ İSTANBUL (A.A)

20 Ağustos 2010 02:42

-KONONOV: RÖVANŞA CİDDİ HAZIRLANACAĞIZ İSTANBUL (A.A) - 19.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Ukrayna ekibi Karpaty'de, teknik direktör Oleg Kononov, rövanş maçına daha ciddi hazırlanarak çıkacaklarını söyledi.  Kononov, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray'ın, OFK Belgrad ile oynadığı maçta 2-0 öndeyken 2-2 berabere kaldığını hatırlatarak, ''Bu maçta da tam tersi oldu. Tabii ki oynadığımız takımın kim olduğunu ve oyuncuların kalitesinin farkındayız. Evimizde oynayacağımız maçımız var, daha ciddi bir şekilde hazırlanıp, o karşılaşmaya çıkacağız'' dedi. Oyun başlamadan önce her iki takımın da şanslarının eşit olduğunu vurgulayan Kononov, ''Biz her maça galibiyet için çıkıyoruz, rakip fark etmiyor. Şu anda tabii ki, iki gol attığımız için daha şanslıyız'' ifadesini kullandı. Oleg Kononov, maçın ikinci yarısındaki defansif oyunlarının sebebinin sorulması üzerine de ''İlk sebebi Galatasaray'ın aktif ve agresif oyunuydu. Tribündeki seyirciler de takımı motive ettiler. 2-0'ın verdiği rahatlık ve avantajla oyuncularımız skoru korumak adına defansa çekildiler'' şeklinde konuştu. 

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