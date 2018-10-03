Konkordato sırası vatandaşta; ilk başvuru Mersin ve Kuşadası'ndan geldi

Ekonomik kriz nedeniyle artık vatandaşlar da şahıs konkordatosu ilan etmeye başladı. İlk kararlar Mersin Adliyesi ve Kuşadası’ndan geldi.

Yasal düzenlemenin ardından ilk şahıs konkordatoları ilan edilmeye başladı. Mersin 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 18.09.2018 tarihli kararına göre Z.Ş. isimli vatandaş şahıs konkordatosu için başvurdu. Z.Ş’nin başvurusunu değerlendiren mahkeme 3 ay geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme Serbest Mali Müşavir Osman Nuri Oğuzbey’i geçici komiser olarak atadı. Konkordatonun tasdikine ilişkin davanın ön inceleme ve ilk tahkikat duruşmasının 14/12/2018 günü saat 10.00’da yapılacağı belirtildi.

Ne yapacaklar?

Bir diğer şahıs konkordatosu haberi Kuşadası’ndan geldi. Kuşadası 2. Asliye Hukuk (Ticaret) Mahkemesi 26/09/2018 tarihli kararına göre M.Ş. isimli yurttaş şahıs konkordatosuna başvurdu. Vatandaşın başvurusuna mahkeme geçici mühlet kararı verdi.

Şahıs konkordatosu için atanan komiserin yurttaşı sürekli denetleyeceğini vurgulayan avukatlara göre, “Komiserin amacı adı gibi mali durumu sürekli denetliyor, ödeme planı çıkarıyor, alacaklıların toplantıya çağrılmasını organize ediyor, alacaklılarla yapılacak pazarlıklarda bulunuyor, mahkemeye rapor sunuyor vs. bu gibi kritik süreçleri yönetiyor.” Yurttaşın bu durumu suiistimal etmesi konusunda ise uzmanlar “Suiistimal konusundaki dengeyi mahkeme kuracak. Ciddi olmayan ya da alacaklıları zarara uğratma kastını gören mahkeme talebi kabul etmeyecek” ifadesini kullanıyor.

Mahkeme sürecini yöneten komiser Osman Nuri Oğuzbey, mahkeme süreci devam ettiği için konu hakkında bilgi veremeyeceğini bildirdi.

"İŞKUR’a başvurun"

Son dönemde artan konkordatolar karşısında yurttaşın hangi hakları olduğunu anlatan Avukat Murat Özveri, hizmet akdine dayalı işçi çalıştıran işverenin konkordato ilan etmesi durumunda, işçinin üç aylık ücretinin Ücret Garanti Fonu’ndan ödeneceğini söyledi.

Özveri, konkordato ilan eden şirketten alacağı bulunan bir işçinin yapması gerekenleri şöyle özetledi: “ Konkordato ilan eden işverenden ücret alacağı bulunan işçilerin İŞKUR’a başvurarak Ücret Garanti Fonu Talep Dilekçesi vermesi, dilekçenin ekine mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge, işçinin ücret alacağını aylar itibarıyla gösteren İşçi Alacak Belgesi eklemesi gerekmektedir. İşçiler bu başvuruyu kendileri bizzat yapabilecekleri gibi noter tasdikli vekâletnameye dayalı olarak vekilleri aracılığıyla da yapabilirler. Yapılacak ödeme işçinin ödenmeyen üç aylık ücretiyle sınırlıdır. İşçinin ücreti ne olursa olsun SGK prim tavanını geçmeyen kısmı üç ayla sınırlı olmak üzere tam olarak İŞKUR tarafından ödenecektir.”

Ancak işçinin Ücret Garanti Fonu’ndan yararlanabilmesi için, son bir yıl içerisinde konkordato ilan edilen işyerinde çalışıyor olması ve ücret alacağı için beş yıllık zamanaşımı süresinin dolmamış olması gerekiyor.

Şirketlere 29 ay süre

Nakit akışında sorun yaşayan şirketler konkordato teklifiyle 29 ay süre kazanırken iflastan kurtulmak için önemli avantajlar elde ediyor. Şirketler bu süre boyunca haciz ve iflas tehlikesi yaşamazken diğer avantajları ise süreç boyunca faiz ödenmemesi ve döviz borçların Türk Lirası’na çevrilmesi olarak öne çıkıyor.

Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurulmalı

İcra İflas Kanunu’nda değişiklik yapan 7101 sayılı kanunun 13. maddesi hükmü ile getirilen değişiklik sonucu tacir olmayan kişiler de konkordato ilan edebiliyor. Buna göre, borçlarını, vadesi geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında bulunan herhangi bir borçlu, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle borçlarını ödeyebilmek veya muhtemel bir iflastan kurtulmak için konkordato talep edebilir.

İflas talebinde bulunabilecek her alacaklı, gerekçeli bir dilekçeyle borçlu hakkında konkordatoişleminin başlatılmasını isteyebilir. Yetkili ve görevli mahkeme; iflasa tabi olan borçlu için merkezinin bulunduğu yer, iflasa tabi olmayan borçlular için yerleşim yerindeki Asliye Ticaret Mahkemesi’dir. Yani yapılan bu yeni düzenleme ile tacir olmayan gerçek kişiler ikametgâhlarının bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi’ne müracaat ederek konkordato talep edebilmektedirler. Aslında hiçbir şarta ve ön koşula bağlı olmaksızın dileyen herkes konkordato ilan edebilmektedir. Burada hiçbir kısıtlama yapılmaması nedeniyle bu kapsamdan devlet memurları da faydalanabilmekte.