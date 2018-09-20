Konkordato başvurusunda bulunan Yeşil Kundura'nın önünde eylem

Geçtiğimiz günlerde borçlarını ödeyemediği için konkordato başvurusunda bulunan Yeşil Kundura'nın İstanbul Cevizlibağ’da bulunan genel merkezin önünde, Yeşil İnşaat’ın İnnovia şantiyesinde çalışan işçiler, aylardır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle eylem yaptı.

İşçiler “Yeşil Yapı mağdurları burada, devlet nerede” yazılı pankart açarken polis, TOMA ve gözaltı araçlarıyla yoğun güvenlik önlemi aldı.

Mağdur olduklarını dile getiren işçiler, "Maaşlarımızı alamadığımız için hacizlik olduk, avukatlar kapımızdan ayrılmıyor. Mağduruz, parasızlıktan çocuklarımızı okula gönderemiyoruz. Emeğimizi bize versinler biz de gidelim" dedi.

Konkordato nedir?

Konkordato, borçlarını ödemede zorlanan şirket ve kooperatiflerin, bir kısım borçlarından kurtularak borçlarını ödeyebilir duruma getirmeleri için uygulanan bir müessesedir.

‘İflas anlaşması’ olarak da bilinen bu uygulamada alacaklı ve borçluların konkordato müessesesi kapsamında borç ve alacakları yeniden yapılandırma işlemine tabi tutulmaktadır.