Konica Minolta Camea Golf Cup 2017 yapıldı

Namık Kemal KILINÇ / SERİK (Antalya), (DHA)

Antalya\'nın Serik İlçesi\'nde düzenlenen Konica Minolta Camea Golf Cup 2017 Türkiye finali yapıldı. Turnuvanın şampiyonu olan Hasan Ceylan, önümüzdeki yıl yapılacak dünya finalinde Türkiye\'yi temsil edecek.

Serik\'e bağlı Belek turizm merkezindeki Montgomerie Maxx Royal Golf Club\'de bu yıl üçüncüsü düzenlenen Konica Minolta Camea Golf Cup 2017\'ye 40 amatör golfçü katıldı. Turnuvanın şampiyonu Hasan Ceylan olurken, ikinciliği Anıl Amitoğlu, üçüncülüğü ise Recep Turan elde etti. Turnuvanın şampiyonu 13-14 Mart 2018 tarihlerinde Güney Kıbrıs\'ta yapılacak olan ve ülke birincilerinin katılacağı Konica Minolta Camea Golf dünya finalinde Türkiye\'yi temsil etme hakkı kazandı.

Turnuvada dereceye girenlere ödüllerini Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Hakan Duran, Matrix Travel Başkanı Yavuz Güngör ve Calista Otel Genel Müdürü Ali Kızıldağ verdi.

Turnuvada Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, OPET Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Öztürk, Titanic Otelleri sahibi Mehmet Aygün, POYD Başkanı Hakan Duran, Calista Otel sahibi Ali Özdoğan, Cornelia Deluxe Otel Genel Müdürü Ali Şahin de mücadele etti.

Konica Minolta Antalya Bölge Müdürü Necdet Baş, bölge turizminin en önemli değerlerinden golf sporunu destekleyerek sektöre verdikleri önemin altını çizdi. Baş, \"3 yıldır turnuvanın Türkiye serisini yapıyoruz. Burada birinci olan Türkiye adına Güney Kıbrıs\'ta yarışacak\" dedi.

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