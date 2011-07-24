-KONGRE'NİN OYLAMASI KRİTİK WASHINGTON (A.A) - 24.07.2011 - ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner, ABD'nin borç yükümlülüklerini karşılayamamasının düşünülemeyeceğini söyledi. Geithner, CNN televizyonunda, kongrenin yeni borçlanma tavanını gelecek yılın kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinden sonra, ülkeyi 2013'e getirecek şekilde onaylamasının kritik olduğunu belirterek, ''Temerrüt tehdidini gelecek 18 ayda ortadan kaldırmamız en önemli şey'' dedi. ABD Başkanı Barack Obama'nın tüm kongre liderleriyle görüştüğünü ifade eden Geithner, yasa koyucuların ve Beyaz Saray'ın ABD'nin şu an 14,3 trilyon dolar olan borçlanma limitini 2 Ağustosa kadar artırmanın yollarını aradığını kaydetti. Geithner, Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'in borçlanma tavanını ilk olarak bu yılın sonuna kadar ve sonrasında tekrar artırmayı öngören iki aşamalı önerisine ilişkin olarak da bunun yapılamayacağını çünkü sorumlu bir davranış olmayacağını, bu önerinin Amerikan ekonomisini uzun süre temerrüt tehdidi altında bırakacağını söyledi. ABD ekonomisinin yılın ilk yarısında çok yavaşladığını, büyümenin ikinci yarıda daha iyi olabileceğini belirten Geithner, işsizlik oranının ise kabul edilemez ölçüde yüksek olduğunu kaydetti.