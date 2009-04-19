Kongrede Haberal gerginliği

Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın katılacağı kongrede Başkent Üniversitesi profesörünün konuşmasına müdahale edildi.



Ergenekon Soruşturması kapsamında gözaltına alınarak tutuklanan Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, Harbiye Askeri Müzesi'nde düzenlenen Dünya Pediatrik Transplantasyon Kongresine katılamadı. 18 - 21 Nisan tarihleri arasında devam edecek olan kongreye, Haberal'ın yerine Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilimdalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Hamdi Karakayalı katıldı.



Yaklaşık yarım saat sürmesi beklenen konuşmasında Karayalı, Haberal'ın yerine bir konuşmak için kürsüye çıktı. Konuşmasında, Prof. Mehmet Haberal'ın bugüne kadar çocuklarda böbrek nakli konusunda getirdiği yenilikleri ve yaptığı çalışmaları anlattı. Konuşmanın ilerleyen dakikalarında, slayt makinesinde yaşanan problem yapılan konuşmanın yarıda kesilmesine neden oldu. Bu sırada devreye giren görevliler yaşanan sorunun bir elektrik arızasından kaynaklandığını belirtti. Sorun giderildikten sonra konuşmasına tekrar başlayan Karakayalı, yarım saat olarak planlanan konuşmanın sonlarına doğru, Haberal'a gelen mesajları okurken, kongrenin organizasyonundan sorumlu kişiler tarafından uyarıldı. Karakayalı, uyarı aldıktan sonra konuşmasını bitirmek zorunda kaldı.



‘Politik mesajlar karışmasın’



İçeride organizasyon devam ederken, neler yaşandığı hakkında habercilere bilgi veren Karakayalı, röportaj yaparken de görevlilerin müdahalesine uğradı. Organizasyon sorumlularından Richard Trompeter, Karakayalı'nın röportaj yapmasını da engelleyerek, dışarı çıkmasını istedi. Habercilere dışarıda röportaj vermeye devam eden Karakayalı, Trompeter'in bir kez daha uyarısına maruz kaldı. Ardından da , Karakayalı burada röportaj yapamayacağı yönündeki uyarıların sonucunda merdivenlerden inerek çıkışa doğru ilerledi. Bu sırada habercilerin problemin ne olduğu konusundaki sorularını cevaplayan Organisazyon sorumlusu Trompeter, " Bu bilimsel bir toplantı. Politik mesajların karışmasını istemiyoruz " demekle yetindi. Bu konuşmanın ardından, bir süre çıkış kapısının önünde Prof. Dr. Hamdi Karakayalı ile görüşen Trompeter, daha sonra kongreye katılmak üzere içeri girdi.



Dünya Organ Nakli Derneği'nin gönderdiği mesajları okurken organizatörlerin, bu mesajların politik bir mesaj olabileceğini düşündüklerini belirten Karakayalı, eğer Prof. Dr. Mehmet Haberal tutuklanmasaydı; kongrenin açılış konuşmasını yapacağını kaydetti. Organizatörlerin bildirinin tamamının okunmasını istemediklerini söyleyen Karakayalı, Kongra sorumlusu Trompeter'la başbaşa yaptığı konuşmada, ' yaşananlar için üzgün olduğunu' bildirdiğini söyledi.



Karakayalı, "Türk adalet sistemine güvencemizi kaybetmedik. Yanlışlıkların en kısa sürede düzeltileceğini inanıyoruz" dedi. Yabancı katılımcıların düşüncesine ilişkin de konuşan Karakayalı, katılımcıların Haberal'ın yaşadıkları için üzgün olduğunu dile getirdiklerini belirtti. Karakayalı, kongre boyunca 10 bilimsel tebliği sunacağını da sözlerine ekledi.



Gazeteciler alınmadı



Kongrenin başlangıcında içeri girmek için hiçbir sorun yaşanmamasına rağmen, gelişen olaylardan sonra haberciler de içeri alınmadı.

