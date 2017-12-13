Kongre Vadisinde İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi önlemleri

Hasan YILDIRIM-Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL\'da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Zirvesi için İstanbul Kongre Merkezi\'ne çıkan bütün yollar güvenlik önlemleri nedeniyle araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İslam İşbirliği Teşkilatı Zirvesi nedeniyle zirvenin yapılacağı İstanbul Kongre Merkezi\'ne çıkan yollar sabah saatlerinden itibaren araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı zirve nedeniyle , İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri ve çevrede çalışanlar arama yapılarak içeri alındı. Görevli araçlar ise detaylı aramadan geçirildi. Önlemler kapsamında çok sayıda polis ve ambulansta hazır bekletiliyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada trafiğe kapatılan yollar ise şu şekilde;

Küçükçiftlik Cadde girişi

Mim Kemal Öke Cadde ile Teşvikiye Cadde dönüşü (İTÜ Maçka Kampüsü karşısı)

Mete Kavşak Taşkışla Cadde girişi,

Taksim Tünel girişi,

TRT Hilton ışıklar,

Vali Konağı Caddesi Abdi İpekçi Caddesi dönüşleri,

Vali Konağı Caddesi\'nden Mim Kemal Öke Caddesine dönüşler,

Mim Kemal Öke Caddesi ile Kadırgalar Caddesi kesişimi,

(FOTOĞRAF)