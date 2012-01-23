-Kongre üyesi Giffords istifa edecek WASHINGTON (A.A) - 23.01.2012 - ABD'de geçen yıl uğradığı silahlı saldırıda başından vurulan Kongre üyesi Gabrielle Giffords, iyileşme sürecine odaklanmak için bu hafta içinde Kongre'deki görevinden istifa edeceğini açıkladı. Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Parti Arizona milletvekili olan Giffords, sosyal paylaşım siteleri üzerinden yayınladığı mesajda, ''O korkunç günden çok fazla birşey hatırlamıyorum, ama sizin sesiniz olmam yolunda bana göstermiş olduğunuz güveni asla unutmayacağım. Her geçen gün daha iyiye gidiyorum, moralim yüksek. İyileşme sürecimde yapmam gereken daha işler var. Dolayısıyla Arizona için en iyisi olanı yapmak adına, bu hafta görevimden ayrılıyorum. Arizona ve bu büyük ülke için birlikte çalışacağız. Çok teşekkür ederim'' diye konuştu. Kongre'de üç dönemdir görev yapan Giffords'ın ofisinden yapılan açıklamada, Kongre üyesinin bu hafta içinde Temsilciler Meclisi Başkanı John Boehner'a istifa mektubunu sunacağı bildirildi. ABD Başkanı Barack Obama, Giffords'un istifa kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Giffords'ın, kamu hizmetinin nasıl olması gerektiği konusunda ''en iyiyi'' temsil ettiğini ve onun ''neşeli varlığının'' Washington'da özleneceğini belirtti. Obama, ''Giffords, parti ya da ideolojinin üstüne geçen kaliteleri, adalete olan kendini adamışlığı, farklı fikirlere kulak vermeye yönelik ilgisi ve ülkemizi mükemmel kılma yolundaki yorulmak bilmez bağlılığından dolayı tüm dünyada hayranlık duyulan bir şahsiyet'' ifadesini kullandı. Temsilciler Meclisi Başkanı Boehner de yaptığı açıklamada, ''Kongre üyesi Giffords'ı, yaşadığı trajedi karşısında gösterdiği cesaret, azim ve hizmetleri dolayısıyla selamlıyoruz. Onu özleyeceğiz'' ifadesine yer verdi. Temsilciler Meclisi'nde Demokrat Azınlık Lideri Nancy Pelosi de, açıklamasında, bir yıl önceki trajik olaydan bu yana Giffords'ın, milyonlarca Amerikalı için, kararlılık ve cesaretin ilham verici sembolü olduğunu kaydetti. Giffords, 8 Ocak 2011 tarihinde Arizona eyaletinin Tucson kentindeki bir süpermarketin önünde seçmenleriyle buluşması sırasında, bir silahlı saldırgan tarafından başından vurulmuş ve ağır yaralanmıştı. Saldırganın açtığı ateşte, bir federal yargıç ve Giffords'un bir yardımcısının da aralarında bulunduğu 6 kişi hayatını kaybetmiş, Giffords dahil 13 kişi de yaralanmıştı.