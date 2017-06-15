Kongre turizminde yüzde 75'lik azalma

Kongre turizminde 2015’e kadar yükselen markalar arasında yer alan Türkiye ve İstanbul, 2016’da ilk 50 arasına giremedi. Asıl tehlike ise 2020 yılında düzenlenecek olan kongreler için dahi Türkiye ve İstanbul’un değerlendirmeye alınmaması. 2015’te 211 kongrenin düzenlendiği Türkiye’de, 2016’da sadece 54 kongre yapılabildi.

Hürriyet gazetesinden Burak Coşan'ın analiz haberi şöyle:

Türkiye 2016’da turizmde büyük kriz yaşadı. 10 milyon turist, yaklaşık 10 milyar dolar da gelir kaybı yaşadı. Deniz, kum, güneş üçlemesi ile dünya turizminde söz sahibi olan Türkiye’nin kaybettiği turistler rakip ülkeler arasında olan Yunanistan ve İspanya’ya gitti. Turizmciler ise, turist sayısında ve gelirde yaşanan kaybın en erken ihtimalle 2019’da geri kazanılabileceğini ifade ediyor. Ancak kayıp sadece deniz, kum, güneş turizminde olmadı. Kongre turizminde de büyük düşüş yaşandı.

8'inci sıradaydık

Özellikle son 10 yılda kongre turizminde yükselişte olan Türkiye, 2016’da sıralamada bir hayli geriye düştü. Global düzeyde referans alınan Uluslararası Kongre ve Toplantı Birliği (ICCA), kongre ve toplantı turizmine yönelik 2016 yılı resmi rakamlarına göre Türkiye ilk 20’deki, İstanbul ilk 10’daki yerlerini kaybetti. Rapora göre, Türkiye ve İstanbul ilk 50 içinde dahi yer bulamadı. 2015’te kongre turizminde Türkiye ülke bazında sıralamada 211 kongreyle 18. sırada, şehir bazında da İstanbul 148 kongreyle 8. sırada yer almıştı. Türkiye’de 2012’de 179 olan kongre sayısı, 2013’te yaklaşık yüzde 25 artışla 221’e ulaşmış ve dünya sıralamasındaki yeri 21’den, 18’e yükselmişti. 2014 ve 2015 yıllarında dünya sıralamasındaki bu sıra korunmuştu.

Türkiye’nin güvenlik algısı ve marka değerindeki kırılmanın 2016 yılı için onaylanmış birçok kongre organizasyonunun iptal edilmesine neden olduğunu kaydeden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, turist sayısında ibrenin hafif de olsa yukarı doğru hareketlendiğini ancak bunun kongre ve toplantı turizmine yansımasının maalesef zaman alacağını belirtti. Sıralamada yeniden eski seviyeye dönülmesinin, hiçbir olumsuzluk olmaması durumunda en az 3-4 yıl sürebileceğine dikkat çeken Timur Bayındır, “Çünkü uluslararası bir kongre bugünden yarına alınmıyor. Kongre turizmi, kısa vade değil uzun vadeli planlama gerektiriyor. 2021-2022 yıllarında gerçekleşecek bir kongreye şimdiden teklifler alınıyor, kongre yapılacak merkez açıklanıyor. Bu süreçte İstanbul başta olmak üzere maalesef ülkemiz uzun vadeli kongre tekliflerinde 2016’dan beri pek değerlendirmeye giremiyor” diye konuştu.

1.2 trilyon dolar

2015’te yapılan küresel iş seyahati harcamaları

1.6 trilyon dolar

2020’de yapılması beklenen küresel iş seyahati harcamaları

Türkiye'de 56 kongre

2016’da Türkiye’de 56 kongre gerçekleştirilirken, yapılması kararlaştırılan 40 kongre iptal edildi. 9’u ise ileri tarihe ertelendi. 2016’da gerçekleşen bir çok kongre ise hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz öncesinde gerçekleştirildi. Resmi olmayan rakamlara göre 2017’de ise 16 kongrenin düzenlenmesi bekleniyor.

Normal turistin dört katı harcama

ICCA kriterlerine göre bir etkinliğin kongre olarak adlandırılması için en az 3 farklı ülkeden, 50 ve üzeri katılımcısı olması gerekiyor. Kongre turisti normal turiste oranla dört kat daha fazla harcama yapıyor.

3.165 Dolar

İş seyahati harcamalarında kişi başına düşen tutar

Yüzde 13.3

Yapılan etkinliklerde fen bilimlerinin aldığı pay

Yüzde 16.7

Yapılan etkinliklerde tıp bilimlerinin aldığı pay

En çok toplantısı Paris'te

2014’te bir numara olan Paris, 2015’te Berlin’e kaptırdığı yerini, 2016’da 196 toplantıyla geri aldı ve en fazla kongre yapılan şehir olarak birinci oldu. Singapur, yedinci sıradan, altıncı sıraya yükselerek, yükselen tek Asya ülkesi oldu. Ülkelerde ise ABD, 2016’da 934 toplantıyla bir numara olmayı sürdürdü. Kanada 10. sırayı, geçen yıl 12. olan Portekiz ile birlikte paylaştı. TÜROB’un Global Business Travel Association (GBTA-Global İş Seyahatleri Birliği) tarafından hazırlanan raporuna göre hem Hindistan hem de Endonezya’nın, önümüzdeki beş yıl içinde iş seyahatinde iki basamaklı bir büyüme göstermesi öngörülüyor.