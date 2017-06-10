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Dünya

Kongre, Trump ile Comey'in görüşmesinin kaydını istedi

Trump daha önce bir basın toplantısında görüşmenin ses kaydının olduğunu açıklamıştı

10 Haziran 2017 13:51

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'in Başkan Trump ile ilgili verdiği ifadenin ardından gönderdiği mektupta, ABD Başkanı Donald Trump ile Comey arasında söz konusu olmuş görüşme ile ilgili varsa not ve kayıtları komiteye vermesini talep etti.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Beyaz Saray'a ve eski Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü James Comey'e gönderdiği mektupta, ABD Başkanı Donald Trump ile Comey arasında söz konusu olmuş görüşme ile ilgili varsa not ve kayıtları komiteye vermesini talep etti.

Komiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Komite Başkanı Texas Vekili Cumhuriyetçi Mike Conaway ile komitenin kıdemli üyesi California Vekili Adam Schiff tarafından imzalanan mektup, Beyaz Saray Hukuk Müşaviri Don McGhan ve Comey'e iletildi.

Mektupta, ilgili bilgi, belge ve kayıtların en geç 23 Haziran tarihinde Komiteye gönderilmesi talebinde bulunuldu.

Kongrenin 8 Haziran'daki oturumunda Trump'ın kendisine eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn ile ilgili soruşturmayı düşürmesi talebinde bulunduğunu belirten Comey, görüşmeye dair kendi notlarının olduğunu, Trump'ın da ses kaydını tutmuş olmasını ümit ettiğini söylemişti.

Trump ise daha önce bir basın toplantısında görüşmenin ses kaydının olduğunu açıklamıştı.

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