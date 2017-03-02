Kongre Trump ekibinin Rusya bağlantılarını soruşturacak

Rusya'nın kasım ayında ABD'de yapılan başkanlık seçimine müdahale teşebbüsünde bulunduğuna dair iddialar Temsilciler Meclisi'nin istihbarat servislerinden sorumlu komitesi tarafından soruşturulacak. Demokrat ve Cumhuriyetçi partilerin soruşturmanın parametreleri üzerinde anlaştıkları ve Rusya'nın siber faaliyetleri ile Amerikan seçim kampanyası ekiplerinin Ruslarla olan bağlantıları ve gizli bilgi sızmalarının soruşturmanın ağırlık merkezini oluşturacağı açıklandı.

Hafta sonunda ‘New York Times' gazetesi ve ‘CNN' televizyonu başkanlığa seçilen Donald Trump'ın ekibindeki kişilerin kampanya sırasında, Rus istihbarat görevlileriyle sürekli irtibat halinde olduklarını haber vermişti. Haber Trump tarafından yalanlanmıştı.

Adalet bakanının temasları

Başkanın güvenlik danışmanı Michael Flynn, Trump görevi devralmadan önce Rusya Büyükelçisi'yle konuştuğunu gizlediği için istifa etmek zorunda kalmıştı. ‘Washington Post' gazetesinde yer alan bir habere göre Adalet Bakanı Jeff Sessions 2016 yılında Rusya'nın Washington Büyükelçisiyle iki kez buluştuğunu Senato'daki ifadesi sırasında gizlemiş ve ‘Ruslarla herhangi bir temasının olmadığını' söylemişti.

Adalet Bakanı'nın sözcüsü aynı gazeteye yaptığı açıklamada Senato'da Sessions'a senatörlük ve savunma komitesi üyeliği ile ilgili sorular yöneltildiğini ve bakanın bu görevle en az 25 kez yabancı ülkelerin büyükelçileriyle buluştuğunu söyledi.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, dpa/AG, BÖ