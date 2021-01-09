Kongre saldırısı sırasında en az iki bilgisayarın çalınması bilgi güvenliği konusunda endişe yarattı

T24 Dış Haberler

Donald Trump destekçilerinin çarşamba günü Kongre binasında yaptığı baskında iki bilgisayarın çalınması bilgi güvenliği konusunda endişe yarattı.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin danışmanı, üst düzey Demokratın ofisinden bir dizüstü bilgisayarın çalındığını duyurdu. Danışman, bu bilgisayarın konferans odasında tutulduğunu ve sunum yapmak için kullanıldığını söyledi.

Demokrat Senatör Jeff Merkley'nin ofisinden de bir dizüstü bilgisayar çalındığı ifade edildi.

DC Başsavcısı Michael Sherwin, çalınan bilgisayarda potansiyel olarak ulusal güvenlik ile ilgili bilgiler olabileceğini söyledi.

Kongre saldırısı sırasında bir grup isyancı Kapitol Binası'na girdiğinde ofislerde çalışanlar hızlı bir şekilde güvenli bölgelere çekilmek zorunda kalmıştı. Ofislere giren Trump destekçileri açık bırakılan bilgisayarların fotoğraflarını paylaşmıştı. Fotoğraflardan birinde Pelosi'nin e-posta kutusunun açık olduğu görülüyordu.

The Guardian'a konuşan IT güvenliği uzmanı Breandon Hoffman, bilgisayarlardaki bilgileri çalanların koz olarak kullanmaya çalışabileceğini söyledi.

Bazı uzmanlar da Kapitol Binası'ndaki bilgisayarlara ofise girenlerin virüs yüklemiş olabileceğini söyledi.

Çarşamba günü Trump yanlısı binlerce protestocu, Biden'ın seçim zaferini resmileştirecek oturum gerçekleştirilirken Kongre binasının çevresini kuşatmıştı. Bir grup protestocu Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'nın içine girdi. Olaylarda 5 kişi hayatını kaybetti. Kapitol'de güvenlik sağlandıktan sonra oturum devam etti ve Biden'ın zaferini resmileştiren Seçmenler Kurulu oyları sayıldı.