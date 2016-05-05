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Kongre kararı sonrası Erdoğan ve Davutoğlu'nun bugünkü programı belli oldu

Davutoğlu'nun MYK toplantısı sonrası kongre takvimini açıklaması bekleniyor

05 Mayıs 2016 10:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Başbakan Ahmet Davutoğlu'yla yaptığı ve Davutoğlu'nun aday olmayacağı bir olağanüstü AKP kongresi kararının alındığı görüşmenin ardından, merak edilen 5 Mayıs 2016 tarihli görüşme programları açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 14.00'te Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'yı Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul edecek. Saat 15.00'te Katar'ın Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Halid Bin Al Attıyah'ı ve bunun ardından da saat 16.00'da MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ı kabul edecek olan Erdoğan, saat 20.00'de ise Dolmabahçe Sarayı'ndaki Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliği Kongresi Gala Yemeği'ne iştirak edecek. Cumhurbaşkanı'nın Saray'daki görüşmeleri basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

 

Davutoğlu MYK toplantısında

 

Başbakan Davutoğlu'nun 5 Mayıs 2016 programı ise şu şekilde: Davutoğlu önce AKP Genel Merkezinde saat 11.00'de düzenlenecek olan AKP MYK Toplantısı'na katılıp, ardından saat 14.00'te Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ı Çankaya Köşkü'nde kabul edecek.

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