T24 LogoT24 Logo
Dünya

Kongre baskını sırasında Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin masasında poz veren Trump destekçisi tutuklandı

09 Ocak 2021 12:32

T24 Dış Haberler

ABD'nin başkenti Washington DC'deki Kongre binasının içine diğer protestocularla birlikte zorla girdikten sonra Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girip masasında poz veren Richard Barnett gözaltına alındı.

60 yaşındaki Richard Barnett, West Virginia Eyalet Meclisi üyesi Derrick Evans ile birlikte gözaltına alındı. İki isme de Kongre baskınıyla bağlantılı federal suçlamalar yöneltileceği belirtildi. 

NBC'nin aktardığına göre Barnett'e yasaklı bölgeye girme, şiddet kullanarak yasaklı bölgeye girme ve kamu mülkünü çalma suçlamaları yöneltiliyor. 

Barnett, olaydan kısa süre sonra New York Times'a Pelosi'nin masasındaki bir zarfı çaldığı iddialarıyla ilgili konuşmuştu. Barnett, "Çalmadım, masasına 25 cent bıraktım. O bu para kadar bile etmez. Masasına, 'Bigo buradaydı seni ******' yazılı bir not bıraktım" dedi.

ABD'nin Adalet Bakanı Vekili Jeffrey Rosen, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile birlikte Kongre baskınında ölen Kapitol Polisi memuru hakkında da bir soruşturma başlatılacağını duyurdu.

 

ETİKETLER

kongrebaskınnancy pelosimasapozverentuutklandı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24