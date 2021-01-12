Kongre baskını öncesinde yaptığı konuşmayı değerlendiren Trump: Sözlerim tamamen uygundu

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta başkent Washington'daki Kongre baskınıyla ilgili yaptığı konuşma için, "Ben şiddet istemiyorum, hiç istemedim" yorumunda bulundu.

Teksas eyaletine yapacağı ziyaret öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, üst düzey siyasetçiler de dahil olmak üzere pek çok kişinin, geçtiğimiz yıl George Floyd'un ölümü sonrasında ülkede çıkan olayların, Kongre binasında yaşananlara göre daha endişe verici bulduklarını da sözlerine ekledi.

Trump, baskın olayı öncesinde kentte yaptığı mitingdeki konuşmasının tamamen uygun olduğunu belirtti.

Trump, Kongre binasının basılmasından önce destekçilerine yaptığı konuşmada, "Ölümüne savaşın. Ve kıran kırana bir mücadele vermezseniz, artık bir ülkeniz olmayacak" demişti. Demokratlara göre bu sözler bir ayaklanma çağrısıydı.

"Azil süreci, cadı avının devamıdır"

Kendisine yönelik azil süreci hakkında ise Trump, "Azil süreci, siyasi tarihimizdeki en büyük cadı avının devamıdır. Kesinlikle çok saçma. Bu azil süreci, büyük bir öfkeye yol açıyor" diye konuştu.

Kendisine yönelik azil çabalarını ise "korkunç" olarak değerlendirdi.