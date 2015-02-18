Kongra Gel: Çözüm sürecini AKP krize soktu

Kongra Gel Eş Başkanı Remzi Kartal, AKP hükümetini süreçle ilgili olarak iki yüzlülükle, samimi olmamakla suçladı. WDR Funkhaus Europa Köln Radyosu’na verdiği demeçte Kartal, hükümet üzerine düşen görevi yapmadığı için KCK’nın öfkeli bir açıklama yaptığını belirtti. Kartal sözlerine, ‘‘Bu öfke adım atmayan zamana uymayan, kamuoyunu yanıltan AKP‘nin tutumuna karşıdır‘‘ diyerek devam etti.

İç güvenlik paketi ile ilgili de sert eleştiriler yapan Remzi Kartal, paketin olağanüstü hal sürecindeki yasaları aşan, AB üyeliği için atılan adımları geri alan hatta Anayasal değişiklikleri zorlayan bir paket olduğunu ileri sordu. ‘‘Bir taraftan çözümden bahsedip Öcalan‘ dan çağrı yapmasını beklerken, diğer taraftan ülkeyi iç güvenlik paketi adı altında olağanüstü hal dönemini andıran bir sürece döndürmesi AKP hükümetinin çözüm noktasında ciddi olmadığını gösteriyor.‘‘ diyen Kartal, asıl AKP hükümetinin çözümü krize soktuğunu öne sürdü. Kürt tarafı masadan kalkacak mı? Sorusuna da Kartal, Kürt tarafının bütün olanaklarını zorlayarak sürecin diyalogtan müzakereye dönüşmesi için çaba harcayacağını söyleyerek, AKP hükümetini zorlayacak demokratik kitlesel eylemler düşündüklerinin işaretini de verdi.

Röportajın tamamı için http://www.funkhauseuropa.de/sprachen/tuerkisch/index.html