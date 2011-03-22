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Dünya

KONGO'DAKİ UÇAK KAZASINDA 19 ÖLÜ BARZZAVILLE (A.A)

22 Mart 2011 01:10

-KONGO'DAKİ UÇAK KAZASINDA 19 ÖLÜ BARZZAVILLE (A.A) - 21.03.2011 - Afrika ülkesi Kongo'nun güneyindeki Pointe-Noire'da bir kargo uçağının yerleşim bölgesinin üzerine düşmesi sonucu 19 kişinin öldüğü bildirildi. Kongo sivil havacılık teşkilatı yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Antonov tipi uçağın inişi sırasında meydana gelen kazada 19 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.  Yetkililer, uçakta dört kişilik mürettebat ile kaçak yolculuk eden beş kişinin bulunduğunu belirttiler. Görgü tanıkları, uçağın en az 20 evi biçtiğini anlatırken, ölü sayısının artabileceği kaydedildi.

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