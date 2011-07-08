Kongo'daki uçak kazası: 51 kişi kurtuldu!

T24

Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hewa Bora şirketine ait Kinşasa-Kisangani seferini yapan uçağın ormanlık alana düştüğü, uçaktakilerden 127'sinin öldüğü, 51'inin kurtulduğu belirtildi.Havayolu şirketinin üst yöneticisi Stavros Papaioannou ise 110 kişinin bulunduğu uçakta 53 kişinin öldüğünü, 57 kişinin kurtulduğunu söyledi.Bakanlık sözcüsü Gudile Bualya, şirketi yolcu sayısını düşük açıklamakla suçladı.Daha önce yapılan açıklamada, Boeing 727 tipi uçakta 112 yolcunun bulunduğu, 53 kişinin öldüğü, 40 kişinin kurtulduğu belirtilmişti.