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Dünya
Deutsche Welle

Kongo'da yeniden Ebola virüsüne rastlandı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde yeniden Ebola virüsüne rastlandı. 22 Nisan'dan bu yana Ebola nedeniyle üç kişinin hayatını kaybettiği, altı kişinin de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

13 Mayıs 2017 19:07

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola virüsüne rastlandığı ancak vakaların yalnızca ülkenin ücra bir bölgesiyle sınırlı olduğu bildirildi.

Kongo makamları ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Cuma günü virüse ülkenin kuzeydoğusundaki Bas-Uele bölgesinde rastlandığını teyit etti.

Dünya Sağlık Örgütü'nün cumartesi günü yaptığı açıklamada, şu an için herhangi bir seyahat ya da ticaret kısıtlamasına gidilmeyeceği belirtildi. Uzmanlardan oluşan bir heyetin bölgeye gittiği ve bölgede çalışan sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman sağlanacağı belirtildi.

İncelemeler sürüyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün aktardığı bilgilere göre, 22 Nisan tarihinden bu yana dokuz şüpheli vaka kayıt altına alındı. Hastalardan üçü hayatını kaybederken, altısı ise hastaneye kaldırıldı. WHO’dan yapılan açıklamada "Vakaların tam kapsamlı olarak değerlendirilmesi amacıyla incelemeler sürüyor. Bu süreçte ihtiyatlı olmaya devam edilmesi gerekiyor" ifadelerine yer verildi.

Katıldığı televizyon programında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kongo Sağlık Bakanı Oly Ilunga ise halka "paniğe kapılmamaları" çağrısında bulundu. Bakan, devletin "hızlı tepki verebilmek adına gerekli olan her önlemi aldığını" kaydetti.

2014'te 49 kurban

Ebola virüsü 1976 yılında keşfedildiğinden bu yana Kongo'da yedi salgın yaşanmıştı. Bunlardan sonuncusu 2014'te gerçekleşmiş, salgın 49 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanmıştı.

2014-2015 yıllarında Batı Afrika'da Ebola virüsü kaynaklı kanamalı ateş nedeniyle 11 bin 300 kişi yaşamını yitirmişti. Dünya Sağlık Örgütü, 2016'da en çok etkilenen ülkeler olan Gine, Liberya ve Sierra Leone'de salgının tamamen sona erdiğini duyurmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/dpa/BÜ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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