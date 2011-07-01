-KONGODA TOPLU TECAVÜZ DEHŞETİ CENEVRE (A.A) - 01.07.2011 - BM insan hakları bürosu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) doğusunda askerlerin 121 kadına tecavüz ettiğine dair haberler alındığını bildirdi. BM yetkilisi Rupert Colville, tecavüzlerin 11-13 Haziran arasında Güney Kivu vilayetinin Nyakiele köyünde meydana geldiğini söyledi. Colville, BM yetkililerinin, tecavüz haberleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için gelecek hafta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gideceğini ifade etti. DKC'de, silahlı grupların tecavüzü bir savaş yöntemi olarak kullandığı belirtiliyor.