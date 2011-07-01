T24 LogoT24 Logo
Dünya

KONGODA TOPLU TECAVÜZ DEHŞETİ CENEVRE (A.A)

01 Temmuz 2011 16:25

-KONGODA TOPLU TECAVÜZ DEHŞETİ CENEVRE (A.A) - 01.07.2011 - BM insan hakları bürosu, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin (DKC) doğusunda askerlerin 121 kadına tecavüz ettiğine dair haberler alındığını bildirdi. BM yetkilisi Rupert Colville, tecavüzlerin 11-13 Haziran arasında Güney Kivu vilayetinin Nyakiele köyünde meydana geldiğini söyledi. Colville, BM yetkililerinin, tecavüz haberleriyle ilgili daha fazla bilgi edinmek için gelecek hafta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne gideceğini ifade etti. DKC'de, silahlı grupların tecavüzü bir savaş yöntemi olarak kullandığı belirtiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24