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Dünya

Kongo'da tekne kazası:138 ölü

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde meydana gelen tekne kazasında 138 kişi öldü.

29 Temmuz 2010 03:00

T24- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde meydana gelen tekne kazasında 138 kişinin öldüğü bildirildi.


Kazaya, teknenin kapasitesinin üstünde yolcu ve yük taşımasının yol açtığı bildirildi.

Polis yetkilileri, teknenin, ülkenin başkenti Kinşasa'nın 300 kilometre doğusundaki Bandundu vilayetindeki nehirde dün alabora olduğunu söyledi.

Kötü hava şartlarında yol alan aşırı yüklü teknenin, nehirdeki zorlu dalgalara karşı koyamadığını belirten yetkililer, birçok insanın yüzmeyi bilmediğine dikkati çekerek, ilk belirlemelere göre ölü sayısının 138 olduğunu kaydetti.

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