-KONGO'DA İNSANLIK AYIBI JOHANNESBURG (A.A) - 23.08.2010 - Kongo'nun doğusunda, BM Barış Gücü üssüne sadece birkaç mil mesafede bir bölgede Ruandalı ve Kongolu militanların yaklaşık 200 kadını ve bir grup erkek çocuğunu dört gün alıkoyarak tecavüz ettiği bildirildi. Uluslararası Medika Kolordu'da (International Medical Corp) görev yapan Will F. Cragin, yardım görevlilerinin, militanların Luvungi kasabasını ve çevre köyleri ele geçirdiğini saldırının başladığı günden bir gün sonra, yani 30 Temmuzdan itibaren bildiğini söyledi. Cragin, yaptığı açıklamada, BM üssüne sadece 10 mil (16 kilometre) mesafede bulunduğunu ifade ettiği kasabaya, mensubu olduğu örgütün, militanların 4 Ağustosta kendi istekleriyle gitmelerinin ardından girebildiğini belirtti. Hiç çatışma çıkmadığını ve ölen olmadığını kaydeden Cragin, sayıları 200 ila 400 kadar olduğu sanılan militanların bölgeyi ''talan ettiğini ve kadınlar ile erkek çocuklarına sistematik tecavüz uyguladığını'' söyledi. Birçok kadının çocuklarının ve eşlerinin önünde ve üçten fazla farklı kişi tarafından tecavüze uğradığını belirttiğini ifade eden Cragin, uluslararası ve yerel sağlık görevlilerinin şu ana kadar 179 kadını tedavi ettiğini ancak bu sayının artabileceğini bildirdi. Yerel sağlık yetkilileri de tecavüze uğrayanlar arasında dört erkek çocununun da olduğunu kaydetti. Olayın üzerinden üç hafta geçmesine karşın vahşet konusunda henüz bir açıklama yapmayan BM yetkilileri, soruşturmanın sürdüğünü belirtmekle yetindi.