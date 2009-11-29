Kongo'da gemi kazasında 90 kişi hayatanı kaybetti

T24-
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir gölde meydana gelen gemi kazasında 90 kişi öldü. Güney Asya ülkesi Bangladeş'te de bayram için ailelerinin yanına gitmeye çalışan yüzlerce kişinin bindiği feribot battı. En az 30 kişinin öldüğü bildiriliyor.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde bir gölde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısının 90'a yükseldiği bildirildi.
Kazadan kurtulan Ewiya Mukana, Okapi radyosuna yaptığı açıklamada, onlarca kişinin cesedinin ülkenin batısındaki Bandundu vilayetinin Mai Ndombe gölünün kıyılarına vurduğunu söyledi.
Okapi radyosu, kazanın çarşamba günü meydana geldiğini, ancak kereste taşıyan geminin yolcu taşıma izni olmaması nedeniyle, kazanın yetkililere bildirilmediğini duyurdu.
Kızılhaç, başkent Kinşasa'nın 250 mil kuzeydoğusundaki gölde bir tomruk gemisinin kötü hava koşulları nedeniyle battığını, geminin yolcu taşıma yetkisi olmadığını bildirmişti. Kongo
Kızılhaçı Başkanı Dominic Lutula, kazadan 250'den fazla kişinin kurtulduğunu, bazı yolcuların ise kayıp olduğunu belirtmiş, ölenlerin cesetlerinin kıyıya vurduğunu söylemişti.Bangladeş'te feribot battı
Güney Asya ülkesi Bangladeş, bayrama kötü haberle başladı. Bayram için aileleriin yanına gitmeye çalışan yüzlerce kişinin bindiği feribot battı. En az 30 kişinin öldüğü bildiriliyor.
Güney Asya ülkesi Bangladeş, bayrama kötü haberle başladı. Bayram için aileleriin yanına gitmeye çalışan yüzlerce kişinin bindiği feribot battı. En az 30 kişinin öldüğü bildiriliyo
Kazada hayatına kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuk. Onlarca kişi de kayıp. Kayıpların bir kısmını ölmüş olabileceğinden endişe ediliyor.
Gece boyunca, batan feribotun kabinlerine ulaşılmaya çalışıldı. Asker, polis ve gönüllüler kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.
3 katlı feribot, Bangladeş'in başkenti Daka limanından, ülkenin güneyindeki Bola kentine gidiyordu.
Yerel ETV kanalı, feribotta yaklaşık bin 500 kişi olduğunu ancak çoğunun, devrilmeden öce karaya çıktığını bildirdi.
Feribotta kesikler açılması sonucu içeriye giren itfaiye ve polis ekiplerinin kurtarma çalışmaları devam ediyor.