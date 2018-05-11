Kongo'da ebola salgını: Hükümet, ilk ölümün gerçekleştiğini duyurdu

Kongo'da başlayan yeni ebola salgınında ilk ölüm vakasının gerçekleştiği öğrenildi.Demokratik Kongo Cumhuriyeti tarafından yapılan duyuruda, yeni bir Ebola virüsü salgınının ortaya çıktığı doğrulandı.

Sputnik'te yer alan habere göre, duyuruda ayrıca, salgının üç hemşire de dahil olmak üzere 11 kişiyi enfekte ettiği öğrenildi. Hükümet yetkililerinin ise hastalığın sınırı geçmesini ve komşu ülkelere yayılmasını önlemek için tedbirleri görüşmek üzere Perşembe günü toplanacağı öğrenildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından açıklanan verilere göre, ülkenin kuzeybatısındaki bir köyün sakinleri Aralık ayında Ebola salgınına benzeyen belirtiler göstermeye başladığından beri en az 17 kişi hayatını kaybetti. Ancak, bu vakalar test yoluyla doğrulanmadı.

Gerçekleşen bu salgının dokuzuncu salgın olduğu öğrenilirken, Kongo Sağlık Bakanı Oly Ilunga, yaptığı açıklamada, "Bu salgının tanımlayıcı özelliklerinden biri, üç sağlık çalışanının etkilenmiş olmasıdır." dedi ve "Bu durum bizi endişelendiriyor ve acil ve enerjik bir cevap gerektiriyor" ifadelerini kullandı. Şimdiye kadarki vakaların çoğu, kuzeybatıdaki Bikoro kasabası yakınlarındaki Ikoko Impenge köyü civarında kaydedildi. Bikoro'nun ana hastanesinin direktörü Serge Ngaleto ise "Temastan sonra hemşirelerde de belirtiler görülmeye başlanınca onları izole ettik" dedi.

Kongo Cumhuriyeti'ndeki epidemiyoloji müdürünün sözcüsü, hükümet uzmanlarının Perşembe günü, sınırı geçmesini önlemek için tedbirleri görüşmek üzere bir araya geleceğini söyledi. Nijerya'nın göçmenlik servisi tarafından yapılan açıklamada ise, havaalanlarında ve diğer giriş noktalarında önleyici tedbir olarak tarama testlerini artırdığını söyledi. Ayrıca, Gine ve Gambiya yetkilileri de sınır boyunca önlemlerin başlatıldığını açıkladılar.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti sağlık bakanlığı, hastalığın yeni temaslarını izlemeye, merkez üssü ve etkilenen köyleri tanımlamaya ve kaynak sağlamaya çalışmak için kuzeybatıya 12 uzmandan oluşan bir ekip gönderdiğini söyledi. Ebola salgınında en çok kan damarlarına yapılan hasarlar nedeniyle kurbanlarda görülen iç ve dış kanamalardan korkuluyor.